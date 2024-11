Se conocieron los detalles de la pericia psiquiátrica a Wanda Nara y Mauro Icardi: "Miedo"

"Me dicen que en la pericia psicológica de Wanda sale todo a la luz lo que nunca se animó a contar", informó el periodista Mariano Yezze en DDM (América).

Luego, precisó: "La susceptibilidad de Wanda a ser manejada, manipulación hacia ella, una persona con mucho miedo... son algunos de los resultados que arroja supuestamente esta pericia".

Además, en A la Tarde (América), Pochi comentó: "Wanda estuvo tres horas el viernes contándole a los peritos, acerca del tipo de maltrato recibido por parte de Mauro Icardi. Las posibles agresiones verbales, psicológicas, simbólicas, ambientales y económicas referidas hacia la señora Nara".

Por otro lado, Wanda hizo declaraciones sobre la crisis en su relación con Mauro Icardi y detalló lo ocurrido la escandalosa noche en que ambos se encontraron en el Chateau Libertador.

Letal acusación de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi y sus abogadas tras la denuncia de Wanda Nara

En las últimas horas la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, se refirió al enfrentamiento legal y mediático que vive con su expareja Mauro Icardi, y no dudó en asegurar que el futbolista y su equipo legal pretenden mediatizar el caso para perjudicar la imagen de la conductora de Telefe.

"Yo veo que hay mucha especulación acerca de si hubo violencia, cuál fue la causal de por qué se lo excluyó del hogar. Son muchas las cuestiones, pero estoy hablando en tribunales y nada de lo que se presentó hasta ahora me motiva a pensar que haya una opinión que la Justicia vaya a considerar diferente a la que estoy planteando", disparó la abogada de Wanda en declaraciones a Socios del del espectáculo (El Trece).

En tanto, sobre la supuesta estrategia de Nara de haber traído a sus hijas a la Argentina y anotarlas en la escuela para que el juicio de divorcio se tramite en Buenos Aires y no en Turquía, Rosenfeld explicó: "Cuando vino Wanda a la Argentina a instalarse acá, lo hizo porque además también había una intención de Mauro de dejar su trabajo, su profesión o esperar a que venciera su contrato e instalarse, sino por qué querían una casa tan grande".

Y sumó: "No solo fue la intención, sino que también la definición de la pareja para llegar al estadio que estamos ahora, que es decir que la Justicia argentina es la que tiene que entender".

Asimismo, tras el escándalo del Chateau Libertador donde Icardi debió irse del departamento por el pedido de exclusión del hogar de Wanda, Rosenfeld se refirió a la inesperada visita de Wanda a la casa de Santa Bárbara, donde se instalo Icardi, y las grabaciones mutuas que ellos mismos viralizaron.

En pos de defender a su representada, la abogada de Nara aseguró: "Yo le veía los ojitos a Wanda, mientras ustedes pensaban que había una provocación de su parte, yo miraba a la Wanda que conozco, y creo que ustedes también la conocen, la risita era nerviosa, estaba viviendo un mal momento".

Por último, para referirse a la filtración de los videos por parte del futbolista, Ana Rosenfeld criticó letal la estrategia de sus colegas, Elba Marcovecchio y Guadalupe Guerrero: "Me parece que está habiendo un juego mediático, que a mí personalmente me preocupa porque no es lo que estamos haciendo con Wanda. Wanda se presentó el viernes en una audiencia, que debía haberse presentado la otra parte el día anterior y no lo hizo, para precisamente manejar la cuestión desde lo legal y no mostrando videitos que cambian la imagen mediática del caso".