Se conoció qué compensación económica le reclama Camila Mayan a Alexis Mac Allister

Y tras argumentar que la compensación económica es una ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas, famosas o desconocidas, Trimarco admitió que “lo que pide Camila es confidencial como toda causa de familia, pero es una compensación económica”.

Igancio Trimarco - pedido de compensación ecónomica de Cami Mayan a Alexis Mac Allister - captura Intrusos.jpg

Asimismo, remarcó que “es una realidad y corresponde" dicha compensación, así como sumó que "las demandas tienen un monto, pero en este caso lo va a determinar un juez de acuerdo a las pruebas que se presenten”. En tanto, sobre las versiones que trascendieron desde que explotó la polémica, el letrado aseguró que “es falso que le pagaron el alquiler durante dos años y está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto”, como hicieron trascender recientemente.

En este contexto, Marcela Tauro contó que Camila Mayan antes de irse a vivir a Europa con Mac Allister “tenía un buen trabajo en Mercado Libre”, remarcando así que tenía un buen pasar.

“Y cuando se puso de novia, Alexis le pidió que se fuera con él a otro país y que supiera bien inglés. Ella renunció a su trabajo con un buen sueldo y se fue con él. Ella ya tenía un buen ritmo de vida y tuvo que dejarlo”, aseguró Tauro en Intrusos lo que fue corroborado por el abogado de la influencer allí presente.

Embed

La mamá de Alexis Mac Allister lanzó explosivas declaraciones sobre Camila Mayán y Ailén Cova

En medio del fervor por el triunfo de la Selección en la Copa América 2024, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Silvina Riel, la mamá de Alexis Mac Allister, realizó declaraciones polémicas sobre Camila Mayan y Ailén Cova.

La mamá del jugador se refirió al escándalo que se desató cuando Alexis empezó a salir con Ailén con una frase categórica: "A veces sabemos que hay que hacer silencio para que ciertas cosas se descompriman", dijo en diálogo con el panelista Matías Vázquez.

alexis mac allister.jpg

Silvina deslizó que el vínculo de su hijo con Mayan no tenía retorno. "Nosotros no éramos ajenos a que esto podía pasar. Lo llevamos muy bien, muy natural. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar. No podemos hacer nada más (en relación a Mayan). Habla un poco de la otra persona (todo lo que dijo) y creo que uno conoce a las personas cuando se van", sostuvo.

Además, señaló que la panelista de Patria y Familia (Luzu Tv) no actuó de buena manera tras la ruptura: "Todos hemos sido dejados alguna vez y sabemos lo que significa. Las personas para mí no son descartables. Me afecta que haya cosas inventadas y se cambiaran fechas. Nos duele el resentimiento".

Al finalizar, Silvina fue contundente cuando le preguntaron si le gustaría que Alexis y Ailén la conviertan en abuela. "Son chicos, todavía no llegaron a los treinta", sentenció.