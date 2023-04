Se difundieron durísimos mensajes que Cristian Castro le envió a una modelo: "Me gustaría que..."

Chat Galera Castro.jpg

“Cielo, estuve pensando y para hacer un video como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo”, escribió Castro. Galera le contestó que también, pero que no quería ir sola. Y el artista mexicano agregó: “Te soy sincero, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”.

Después de decirle que que le gustaría que vaya sola, Castro le pidió que le mandara una fotocopia del DNI para sacarle un pasaje. “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”, le respondió la modelo para cerrar la conversación.

Además de los incómodos mensajes, el cantante también le envió audios y en uno decía: "Qué linda que sos, mi amor. Sos hermosa, qué guapa cara. Estás re jovencita, ¿tenés 24 o 25?"

Embed

La supuesta amante de Lucca Bardelli, el novio de Julieta de Gran Hermano 2022, rompió el silencio

Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022, está en medio de un escándalo. El muchacho quedó en el centro de la polémica luego de la filtración de chats con una sensual joven.

La chica en cuestión se llama Rocío Galera y, según contó en historias que subió a su Instagram, ella no sabía que él estaba en pareja con la figura del reality de Telefe.

amante-lucca-bardelli.jpg

"Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli... estuve en otros países y no miraba GH",explicó la sensual rubia.

Rocío Galera novio julieta poggio

Galera manifestó que no tendría inconvenientes en reunirse con la familia de Poggio. "Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli", añadió.

Rocío Galera novio julieta poggio

La supuesta amante de Bardelli reiteró que le llama la atención la actitud de la madre de la participante ante este escándalo. "A la madre le encantan las cámaras y quiere facturar con las hijas... de chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga, lo dijo en un programa. Por eso niega todo... es más importante la plata, la fama, que la reputación de la hija", sostuvo.

Rocío Galera novio julieta poggio

Al finalizar, Galera dijo que espera que Poggio pueda abrir los ojos. "Me parece sincera y transparente, aparte de ser muy diosa... se merece otra cosa y pienso que se va a dar cuenta sola", cerró.