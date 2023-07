Se supo cuál fue la reacción de las hijas menores de Nicole Neumann ante el escándalo con Indiana Cubero

Pero antes de viajar, se supo cómo afectó la situación de Indiana a sus hermanitas. Sobre el tema se pronunció el abogado de la modelo, Rafael Cúneo Libarona en su paso por LAM (América TV), quien puso énfasis en la dura realidad que viven las pequeñas.

“(Nicole) Está muy triste. Seguramente sus hijas ya se enteraron de estas situaciones en el recreo del colegio, porque una madre le cuenta a su hija, la hija le cuenta a la hija de Nicole y todo esto genera una convulsión que no debería suceder”, dijo.

Luego comentó que Neumann confronta además dos frentes delicados: por un lado el bienestar de sus nenas y por otro las especulaciones en el entorno escolar. “Nicole tiene que estar conteniendo, consolando, tratando de explicar lo inexplicable y esto genera una revolución enorme. Llamados telefónicos de madres y autoridades del colegio permanentes para saber qué está pasando”, señaló.

Por último, lamentó la situación familiar, pero dio fe de que su defendida actúa siempre con la mejor para proteger a sus hijas. “Todas estas cosas no deberían suceder, pero bueno, está muy triste, pero muy firme, me consta porque la conozco y es una muy buena madre”, cerró.

Nicole Neumann

Nicole Neumann rompió el silencio tras la denuncia de Indiana por violencia

Esta semana, Marcela Tauro dio a conocer en Intrusos(América TV) que Indiana Cubero denunció a su mamá, Nicole Neumann, por violencia familiar.

Después de los dichos de la periodista, Lidia Rosenstein, abogada de Fabián Cubero, habló en A la Barbarossa, y aseguró que hay un audio, en el cual quedó registrada una discusión entre Indiana y Nicole.

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, reveló Rosenstein en el ciclo de Telefe.

Y en Gossip, el programa de Pilar Smith en Net Tv, Anamá Ferreira deslizó una teoría, que explicaría por qué trascendió la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann.

"Yo conozco a Nicole, la defiendo porque he convivido con ella mucho tiempo, Indiana ha estudiado conmigo, Nicole la ha acompañado, me ha llamado. Es muy buena madre. ¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", comenzó diciendo la brasileña.

"Nicole piensa que como ella se va a casar y está muy feliz con el casamiento, del otro lado están haciendo eso para embarrarla. Es un problema adolescente, que eso tiene que solucionarlo el padre, tiene que agarrarla y charlar, no poner una abogada que vaya a hablar de esta manera en televisión", añadió.

Finalmente, Anamá leyó un mensaje contundente que le envió la ex jurado de Los 8 escalones."Solo quieren destruirme", le dijo la rubia a la integrante de Gossip.