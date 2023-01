Se supo cuánto cobra Tamara Báez para postear en sus redes sociales

Y si bien hace pocos días perdió esa cuenta, según ella misma reveló desde su nuevo perfil, la ex de L-Gante se rearmó y creó una nueva donde en un par de días ya alcanzó los 2000 seguidores.

Tamara Báez nueva cuenta.jpeg

Así las cosas, en las últimas horas de Socios del espectáculo (El Trece) abordaron el tema de la importante casa alquilada por Tamara para vacacionar. Y fue allí cuando el cronista del ciclo disparó: "La está levantando en pala. Cobra 600 mil el posteo".

Además, Virginia Gallardo intervino asegurando que "Las marcas están emocionadas, súper contentas con ella porque es una influencer real. Tiene un público dedicado, va con la bendi a todos lados como a la peluquería, a hacerse las manos. ¡No sabés cómo la comparten!".

"Tamara pisó Sierras de los Padres y se convirtió en Sierra de los Keloke. La amaron todas y todos los vecinos", agregó el notero y contó que "Todos me dicen que es una copada, contesta todos los mensajes. Ella es muy dulce y muy educada. Tiene unos modos como L-Gante, son personas que transmiten mucho y la gente se queda embelesada".

Mientras tanto, terminadas las vacaciones y ya de regreso a Buenos Aires, Tamara Báez y L-Gante tienen claro que siempre serán familia, y cada día la relación entre ambos está más cerca de la reconciliación tal como ella misma lo dejó entrever desde sus Instagram Stories desde donde no para de facturar.

Tamara con L-Gante y Jamaica IG.jpg

La palabra de Tamara Báez sobre su reconciliación con L-Gante

Luego de varios meses de duro enfrentamiento, incluso legal, tras separarse, Tamara Báez y L-Gante pareciera que hicieron una tegua y decidieron pasar las fiestas juntos, y así disfrutar ambos de Jamaica, la hija que tienen en común.

Claro que este acercamiento, justo cuando Wanda Nara dejó claro públicamente que nada más que una amistad la une al cantante urbano que por su edad podría ser su hijo según declaró ella misma, no hizo más que generar sospechas de un posible camino a la reconciliación de la pareja.

lgante y tamara báez juntos año nuevo - reconciliación.jpg

Así, pasados los festejos, a comienzos de año Tamara Báez se hizo eco de algunas postales desde sus historias de Instagram, donde se los ve disfrutando de las primeras horas de este 2023 junto a L-Gante, sonrientes, distendidos y muy cerquita uno del otro.

En tanto, luego compartió el sugestivo comentario de una seguidora: "Si Tami Báez se amigó con el ex, por qué yo no...". Pero al posteo le sumó un comentario que despierta nuevos rumores de reconciliación, porque Báez no dudó en responder "¡Claro!", con buena onda y mostrándose sentados juntos compartiendo la misma silla.