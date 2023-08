Se supo quién tomó la decisión en la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul 

"Una vez que terminó esa emisión de Socios, me confirmaron que sí, que estaban separados. Lo escribí en Twitter y luego lo anuncié en Socios, al día siguiente. Dije que se separaban pero no por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno", sumó.

"Rodrigo es padre de dos hijos, necesita a alguien distinto al lado, quien tenga otro tipo de presencia. Y Tini es una chica que está creciendo un montón en su carrera, que todavía no piensa en la maternidad ni en estabilizarse con una familia. No piensa en compatrir vacaciones familiares con los hijos de Rodrigo", indicó.

Luego, la periodista destacó el vínculo que tiene Tini con Bautista y Francesca, los hijos de Rodrigo: "Ojo, ella se lleva muy bien con los chicos. Es más, la nena de Rodrigo la ama a Tini, no tiene que ver con eso, sino con el estilo de vida de ambos", comentó.

Sobre quién tomó la decisión de romper la pareja, reveló: "A mí me confirman que quien tomó la decisión fue ella. Yo creo que ella no vuelve con De Paul nunca más. Tuvieron muchas idas y vueltas en los últimos tiempos. Yo me enteré y jamás conté nada. Si esta vez hablé, fue porque tenía la confirmación", afirmó la panelista de Socios del espectáculo.

TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL.jpg

La fuerte frase que Rodrigo de Paul le envió a Ángel de Brito tras anunciar la separación de Tini

En medio del revuelvo por el anuncio de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Ángel de Brito reveló en LAM (América) una chara íntima que mantuvo con el futbolista acerca de la ruptura.

"Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini, hay mucho mucho amor pero hicieron mucho daño", le escribió Rodrigo al periodista por chat.

En el mismo mensaje, De Paul dio a entender que no estaba negado a la posibilidad de una reconciliación con la cantante y aseguró: "No se si es para siempre, ni nada, la verdad. Pero creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y así seguir un poco cada uno por su lado".

Finalmente, el conductor resaltó que el futbolista cerró el mensaje con una fuerte e inesperada frase y deslizó: "Me agrega una frase que acá me llamó la atención…Y poder empezar desde otro lado”.

Concluido el mensaje, el conductor hizo un análisis de lo que habló con ambos protagonistas y destacó: “Yo veo dos situaciones distintas. Tini más firme y Rodrigo queriendo remontar” .