Sebastián Nebot dio detalles de su look de casamiento con Lizy Tagliani: "Estamos..."

Y además, Lizy confirmó que la boda tendrá como padrinos a Mirtha Legrand, Humberto Tortonese, Marley y la mamá de Sebastián.

"Lizy no quiere canje de nada, me llamó y me preguntó si quería hacerle el traje a Seba. Ahí lo conocí a él y es un tipazo", dijo en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, el diseñador de alta costura Daniel Casalnovo.

Embed

"No tenía mucha idea por eso le consultaba todo a Dani, que me va guiando (en la vestimenta). Con Lizy estamos nerviosos y ansiosos los dos. Va a ser una ceremonia tradicional, por civil. Hacemos todo el mismo día. Fui al salón y está increíble", adelantó el novio de Lizy.

Y amplió sobre ese importante evento: "Viene mi mamá, hermanos y primos de Mendoza en caravana. Con Lizy nos conocimos en 2016 y cuando ella estuvo en pareja nos dejamos de escribir. Estamos genial ahora. De los medios soy un poco vergonzoso".

"Si la novia tiene dos cambios, el novio tiene dos cambios", apuntó Casalnovo.

lizy tagliani 1.jpg

Lizy Tagliani reveló por qué quería casarse con Sebastián Nebot

La conductora y humorista Lizy Tagliani vive un gran momento de la mano de Sebastián Nebot, su nuevo novio, luego de la tristeza que le generó la ruptura sentimental con Leo Alturria a comienzos de 2022 en medio de un escándalo con una tercera por el medio.

Entrevistada por el programa Socios del espectáculo, El Trece, la humorista reveló por qué ya hablaba de casamiento con su pareja.

"Estamos muy bien. Estamos viendo el tema de la convivencia, él primero tiene que conseguir trabajo acá", declaró Lizy sobre su presente sentimental. Al tiempo que sobre un posible casamiento, la conductora se sinceró "No sé eh...", si bien reconoció que "es muy pronto, pero siempre hablamos de eso", agregó.

Asimismo sobre sus ganas de dar un paso más en la relación amorosa con Nebot, Lizy Tagliani deslizó entre risas: "Yo me quiero casar, me gusta. No digo que con todos me quería casar, porque sino...". Y concluyó admitiendo que "siempre hablamos de lo que quiere cada uno, pero no tan en un 'nosotros' porque es muy pronto".