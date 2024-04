Stefi Roitman se hizo un rotundo cambio de look y dejó sin palabras: las fotos

Stefi Roitman cabio de look 2.jpeg

La nuera de Ricardo Montaner cambió rotundamente su color de pelo. Del rubio caramelo que usó durante un buen tiempo, Roitman adoptó desde hace unos días un castaño muy oscuro, rozando con el morocho.

Y no fue otro que Max Jara el estilista encargado del jugado cambio de look de la modelo, dado que a la tintura le sumó un corte muy años '90: melena corta con mucho volumen y luminosidad, aportándole frescura a su nueva imagen.

Stefi Roitman cambio de look 1.jpeg

Así, Stefi Roitman su suma a esta tendencia internacional, adoptada por celebrities como Zendaya y Penélope Cruz, caracterizada por una imagen más limpia, intacta y elegante, evocando la esencia de la clase alta de los años 90. ¡Una diosa!

stefi Roitman cambio de look 3.jpeg

El video con el descargo y enojo de Stefi Roitman cuando le marcaron que tenía pancita de embarazada

En tanto, el mes pasado Stefi Roitman compartió un contundente descargo en las redes sociales para despejar cualquier tipo de dudas ante algunos rumores de embarazo que se instalaron de un momento al otro. La actriz, casada con Ricky Montaner, respondió molesta ante algunos rumores de dulce espera y ciertos comentarios de sus seguidores virtuales donde observaron una pancita, algo que la indignó.

“Yo no sé cuándo va a llegar el día en el que se deje de hablar de esto o se deje de preguntar sobre la pancita o por el embarazo tan livianamente. Realmente me preocupa”, señaló desde un video Stefi Roitman. Y aclaró al respecto: “En mi caso, soy alérgica a gluten y si como pan, trigo, o como algo con gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema?”.

stefi roitman 1.jpg

“No hay que hablar de los cuerpos ajenos ni de un embarazo posible porque no sabés (lo que le pasa a la otra persona)”, puntualizó la actriz. Y continuó de manera categórica: “Con todo el amor lo digo porque puede angustiar fuerte. Y si no angustia, puede generar cosas que no están buenas”.

“Y en caso de estar embarazada, lo contaré en algún momento de mi vida. Pero no”, aclaró tajante Stefi Roitman tras los comentarios de un supuesto embarazo.