Susana Giménez fue ovacionada en el Circo Rodas y confirmó cuándo vuelve a la televisión

También estuvieron, el modelo Hernán Drago junto a su novia Marìa Belèn Palenzuela, la ex Gran Hermano, Romina Uhrig con Walter Festa y su familia, Antonella Menem junto a sus hijos, Milita Bora, Damian Basile, el ganador de Bake off, el ex jugador de fútbol Aldo Osorio, los periodista Daniel Gomez Rinaldi, Damian Rojo, Walter Leiva, y Gustavo Mendez entre otros.

7dbc0a55-40b5-4c01-942b-aa1dec10db99.jpg

Para esta temporada de invierno el Circo Rodas llega con una propuesta renovada, sorprendente y sumamente emocionante, en la que la innovación será parte del nuevo diseño de espectáculo, una técnica de primer nivel, con la incorporación de una plataforma de iluminación importada desde los Estados Unidos que facilitará que cada movimiento sobre el escenario o en el aire podrá ser apreciado de una manera única, en un ambiente mágico y espectacular.

Esta temporada el Circo Rodas desafía al público llevándolo al éxtasis mismo, con números acrobáticos de alto impacto sumados al talento de la actriz y comediante Gladys Florimonte, que por su comicidad indiscutible, y la calidad internacional del grupo malanvero Malevo, reconocido a nivel internacional por su destreza y la capacidad de hacer vibrar a los espectadores en cada participación.

Además, “Cachipuchi” es sinónimo de diversión y para esta temporada de invierno se viene con un repertorio nuevo y sensacional, las motos voladoras son garantía de adrenalina pura en el cierre y el gran show de coreografías del excelente cuerpo de bailarines y acróbatas, dando un despliegue y cubriendo el escenario más grande que tenga cualquier espectáculo de nuestro país, garantiza un espectáculo diferente y único que marcarán un antes y un después en la consideración del público.

Y como siempre, un increíble show de magia con el mago más joven de la Argentina, con una puesta en escena con tecnología de última generación traída de Las Vegas, más números de acrobacia capilar, telas dobles en adagio, contorsionismo y destreza en cama elástica.