Susana Giménez llamó a un histórico para su regreso a la televisión y se supo qué le pidió

Luego detalló que Giménez le aseguró: “Quiero hacer un musical", y que ya está pensando en algo de la talla de Ginger Rogers y Fred Astaire, pero con una aire moderno: “Estoy trabajando en eso a full, es un trabajo muy grande porque hace cuatro años que no está en tele y la vuelta tiene que ser gloriosa, con bailarines, con un despliegue…tengo muchas ideas en la cabeza, pero hay que ver hasta dónde me deje la producción”.

Adelantó que quiere hacer algo nuevo pero que no salga de la estructura de Susana: "Siempre con buen trato, en veinte años no tuve nunca un sí o un no con ella”.

Cabe destacar que en los últimos días se supo también que Susana Giménez estará volviendo a la tele primero en la Copa América acompañando a Marley y después con su programa los domingos, desde setiembre por Telefe.

Moria Casán reavivó su guerra con Susana Giménez y le dedicó filosas declaraciones

Desde hace tiempo que las cosas no están bien entre Moria Casán y Susana Giménez. En el pasado, han sido grandes compañeras y hasta las hemos visto juntas en televisión. De hecho, La One fue en varias oportunidades el ciclo de la diva en Telefe.

Sin embargo, el vínculo se desgastó y, en el presente, la guerra reinante es más que evidente. En una nota con Intrusos, con motivo del lanzamiento de su canal de streaming, la ex vedette lanzó fuertes declaraciones contra la rubia.

En la charla con la prensa, Moria fue letal cuando le preguntaron si le gustaría invitar a Susana a este nuevo proyecto. "No hay nada que me interese menos que hablar de la señora esa", sostuvo.

La One deslizó que la diva de los teléfono se recluyó en su casa en Uruguay para evitar pagar los altos impuestos que rigen en nuestro país. "Está con retiro impositivo, respetémosla a la compatriota uruguaya", agregó.

Cuando le mencionaron que Susana volverá este año a la pantalla de Telefe, Moria contestó con muchísima ironía, fiel a su estilo. "Qué bueno. Ya era hora de que trabaje", retrucó, con la lengua más karateca que nunca.