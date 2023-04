Thalia Di Mario y Franco hablaron del ataque a puñaladas de Eloy Rivera: "Siempre tenía un cuchillo, es como Chucky"

Este jueves, Thalia y su novio Franco Coronel estuvieron en Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David por América Tv, y se refirieron al dramático momento que pasaron.

"Él (Eloy) me conoció, ni si quiera me dijo hola, y me dijo: vos vas a ser mi novia. Cuando lo conocí sabía de su fama pero conmigo fue un pan de Dios. Nunca estuve enamorada de él, le tenía lástima", dijo la joven.

Y agregó: "Me extorsionaba con cosas de pareja, amenazas públicas y ponía en riesgo a personas de mi entorno que podía dañar. Eloy Siempre tenía un cuchillo en la mano. Tenía una orden de alejamiento conmigo, yo nunca lo agredí, es grande y toma anabólicos".

"En todas las peleas, incluso en sus relaciones anteriores, se defiende con un cuchillo, es como Chucky", remarcó Thalía sobre la tormentosa relación con Eloy.

Por su parte, Franco relató cómo fue el incidente en cuestión: "Vi que la estaba tratando bastante mal, zamarreando, y cuando me acerqué ahí saca el cuchillo. Le tiré dos piñas y lo tiré al piso y empezamos a luchar por el cuchillo".

Y aclaró: "No quería matar a Eloy, si lo hubiese querido matar le hubiese dado diez apuñaladas, fue un acto de defensa. Él después me iba corriendo con el chuchillo por la calle".

La palabra de Eloy Rivera luego de ser apuñalado y detenido tras intentar agredir a su ex: "Mi pulmón es lo más complicado"

Eloy Rivera, ex participante de Gran Hermano 2015, intentó atacar a su expareja, Thalia Di Mario, cuando ella estaba con su actual novio, Franco Coronel, y fue apuñalado por el hombre.

Rivera, quien cuenta con antecedentes por violencia de género, está internado, en delicado estado, con custodia policial. Coronel, también está detenido.

Tanto Eloy como Franco fueron acusados por el delito de tentativa de homicidio, una causa que instruye el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Eloy aclaró qué sucedió y cómo se encuentra: "Te resumo lo que pasó más o menos. Yo estaba, había ido a visitar a mi mejor amiga que es Dafne, ahí en la calle de Dorrego, y cuando toco la puerta sale Thalía, mi ex pareja, me dice ir a hablar con ella y fuimos a media cuadra. Nos sentamos en la vereda a charlar, estuvimos charlando 15 minutos y en un momento aparece este pibe Franco Coronel, que era un ex mejor amigo mío, con un cuchillo me dice 'dame todo, dame todo, vamos a pelear, vamos a pelear'. Yo en ese momento dije seguramente Dalía me vendió porque estábamos los dos sentados y apareció este pibe", comenzó diciendo.

"Mi ex ya me había dicho que me quería matar seguramente, habrá ofrecido plata al chico este para que esto pase. Cuando pasa esto yo a este chabón ya lo había cagado a palo un par de veces entonces me quedo en cuero y le digo: bueno, listo, dale, tira el cuchillo, vamos a pelearle, pero no tira el cuchillo. Se me avalancha y me empieza a apuñalar. Me comí un par de apuñalados en el cuello, en el tórax, en el pulmón. Me cortó la oreja, bueno los brazos tengo varios cortes y, en un momento del forcejeo, yo logro sacar el cuchillo", relató.