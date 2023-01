Tomás Holder grabó un video y enfrentó los rumores de detención en Gualeguaychú

Las primeras informaciones indicaban que el ex GH había sido detenido tras tener problemas con un control de rutina mientras paseaba con su auto.

Embed

En medio de esto, Tomás Holder rompió el silencio el martes al mediodía y recién levantado, con un video desde la cama, aclaró qué fue lo que pasó.

"Recién me levanto. Estaba viendo los mensajes y las cosas que suben, nadie quedó detenido de nada gente, a mi amigo le pagaron dos individuos, él se defendió y los policías lo pararon", indicó Holder.

Y agregó: "Nos detuvieron para sacarnos el auto y pedirnos una foto (se ríe). Nadie nos detuvo, así que nada, sigan inventando que quedé detenido... Quedé detenido ayer en el boliche".

tomas holder.jpg

Tomás Holder de Gran Hermano 2022 aclaró cómo terminó su relación con Paula Balbi

Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022, se volvió noticia por un particular reproche a su ahora ex novia, Paula Balbi, y le remarcó la cantidad de seguidores en redes que le hizo tener por su exposición en el popular reality.

“¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores... Te di una vida que nunca pensaste...”, lanzó en una de sus historias el corpulento muchacho.

Y agregó en otro mensaje: “Por no querer dejar ir gente atrás en tu pasado, te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”.

Lo cierto es que Tomás y Paula dejaron de seguirse en Instagram y ella celebró haber alcanzado los 50 mil seguidores en la red social.

tomas holder balbi.jpg

"Gracias! Somos 50 mil. Gracias por tan lindos mensajes. Los leo a todos, gracias por las buenas vibras! Especialmente las chicas", expresó la rubia.

Lo cierto es que ante algunos trascendidos de un final conflictivo de la relación con Paula Balbi y hasta rumores de violencia, Tomás Holder grabó un video donde aclaró que no pasó nada de lo que se dice.

"Quiero que sepan que somos dos personas que terminamos bien. Todo lo que se está diciendo en los medios está fuera de contexto. No hubo violencia ni nada de lo que dicen. Mi ex me dijo que suba estas cosas que me mandó", explicó el joven.

Además, mostró un audio de su ex donde ella le decía: "No quiero que te acusen de nada que no hiciste". Y cerró: "Ya está gente, tema cerrado, quiero que ella sea feliz y yo feliz. Dije lo de los seguidores en caliente y ella subió cosas en caliente. Estamos en momentos muy diferentes de nuestras vidas, no significa que no haya amor. Le deseo lo mejor".