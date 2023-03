Tomás Holder le tiró onda a Valentina, la hermana de Marcos de Gran Hermano 2022: el video

Embed

Así, en las últimas horas, Holder se volvió viral precisamente mostrándose enamorado de la hermana del salteño, dado que en apenas unas pocas horas de haber subido el video a la red social logró superar los 100.000 likes.

"Cuando la que me gusta me dice 'mi amor' delante de la hermana de Marcos", escribió el ex hermanito con un video en el se lo ve riendo algo avergonzado. ¿Qué dirá Valentina cuando salga de la casa?

Tomás Holder y su problema con las adicciones: "Ingerí todo tipo de drogas"

Hace unas semanas, el ex participante de Gran Hermano 222, Tomás Holder, publicó un video en su Instagram, donde contaba que tenía que alejarse de las redes para poder desconectarse y enfocarse en su salud. "Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", expresó en ese momento.

En tanto, el viernes 24 de febrero Tomás Holder estuvo en el piso de LAM (América TV) y contó que estuvo en tratamiento psiquiátrico para tratar sus adicciones: "Viví muchos excesos y joda. Salía de lunes a lunes. No joda de la buena. Por suerte, tengo una familia que me dijo: '¡Basta!'".

"Estaba descontrolado. Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: 'Hasta acá llegué'", agregó.

El ex GH se mostró conforme el giro que dio en su vida: "Volví a los buenos hábitos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada".

Al finalizar, Holder reveló que está haciendo terapia para manejar los excesos. "Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo", concluyó.