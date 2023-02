Se filtró un llamativo video de Tomás Holder de Gran Hermano 2022 con otro hombre

Embed

En las últimas horas, Holder quedó envuelto en una polémica luego de la aparición de un video, que difundió la cuenta de LAM en Twitter, donde se lo ve en un boliche junto a otro hombre.

En la grabación se observa que esa persona le habla al oído y luego se abrazan durante un largo rato. Rápidamente, los usuarios comenzaron a especular sobre la situación en el posteo: ¿qué le pasó al ex GH?

Tomás Holder de Gran Hermano 2022 apareció con una modelo en Punta del Este, a días de su separación.jpg

Se conoció un video del pasado de Marcos de Gran Hermano 2022

En las últimas horas en las redes sociales se volvió viral un video inédito del pasado de Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022. En la grabación, el salteño aparece en su escuela secundaria, practicando un pasito de baile.

Obviamente, la grabación causó sensación entre los fans del muchacho, que es uno de los favoritos para llegar a la final del exitoso reality de Telefe.

Embed

“Es el mismo pasito que hace en Gran Hermano, es el de siempre”, "El flow que maneja el primo, tiene las mismas vibras que ahora”, “Me encanta que sea súper genuino. Es adorable por donde se lo mire”, fueron algunos de los comentarios que generó el video.

En su presentación para Gran Hermano, Marcos contó que vivió un tiempo en México, donde trabajó como modelo, luego regreso a Salta y comenzó a estudiar abogacía.

“No me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo vivo para mí. Soy muy auténtico: al que le gusta, bien, y al que no, también”, afirmó, tajante, en el casting para entrar al reality.