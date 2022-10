Tras las denuncias por acoso, Fabián Gianola reapareció en público junto a su novia

image.png

Fabián Gianola fue sobreseído tras la denuncia por acoso de Griselda Sánchez

En agosto, en Intrusos (América TV), Pablo Layus confirmó que Fabián Gianola fue sobreseído tras la denuncia por acoso que realizó Griselda Sánchez. En diciembre, la ex Gran Hermano había contando que vivió situaciones traumáticas cuando trabajó con el actor.

"Era muy asqueroso... Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando", expresó Sánchez en aquel entonces.

La ex GH fue contundente al relatar cómo era trabajar con Gianola. "Tenía 'la mano loca', si te tocaba el cu... era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín", añadió.

"Para mi fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo y me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva", sentenció Sánchez.

La Justicia falló a favor de Fabián Gianola

El actor Fabián Gianola, quien enfrenta desde hace meses varias denuncias por acoso y abuso sexual de ex compañeras de trabajo, resultó beneficiado en las últimas horas con el sobreseimiento de una de las causas. Se trata de la denuncia que Fernanda Meneses presentó en la Justicia, por hechos supuestamente ocurridos en 2016 y 2017 en Canal 9.

Fue la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano quien dictó la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del actor en la mencionada causa.

“Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola y consecuentemente, compete disponer su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”, detalla el final del escrito judicial de 13 páginas.

De las diversas causas por abuso sexual contra Fabián Gianola, cuatro fueron iniciadas por Meneses y otras tres por la locutora Viviana Aguirre. Por estas horas, el actor fue sobreseído en las acusaciones relacionadas con hechos ocurridos entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 en los camarines de Canal 9.