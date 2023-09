Tucu López sorprendió al mostrar la arriesgada profesión que eligió lejos de los medios

El locutor se mostró desde el cuartel posando junto a sus compañeros de equipo, y también contó que ya empezó a realizar guardias. En una selfie con parte del uniforme, el mismo escribió: “Nos vamos de guardia, de guardería, de Pepe Guardiola”.

De todas formas, al parecer encontró el equilibro entre sus dos pasiones, ya que a pesar del hecho de estar adentrándose en un nuevo desafío, por el momento continúa conduciendo en el podcast El Lunes No Puedo.

Tucu Lopez bombero

Sabrina Rojas se sinceró sobre su relación con el Tucu López y dio detalles de la reconciliación

Luego de comenzar su relación en agosto del 2021, a principios de este año Sabrina Rojas y el Tucu López anunciaron su separación. Hoy, tiempo después, ambos se dieron una segunda oportunidad y la modelo habló en Intrusos (América) acerca de lo que fue este proceso de reconciliación.

Lo cierto es que Sabrina se encuentra entusiasmada con nuevos proyectos, ya que será parte de El Debate del Bailando (América), conducido por Denise Dumas, y en medio de esta nueva etapa decidió blanquear su vuelta con el conductor.

"Estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie", reflexionó Sabrina y remarcó: "Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar. Pero aprendí que no, a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle empezamos de nuevo".

A su vez analizó la exposición de ambos y como eso influyó en ciertas cuestiones de la pareja y aseguró: "Nosotros nos divertimos mucho con el Tucu y hacíamos una cosa muy genuina en las redes que a la gente le copaba. Pero lo dejamos un poco de lado. Está bueno bajar el perfil".

"Porque sino la gente que habla de vos se olvida de que de verdad sos una pareja, y que de verdad te duele lo que te pueden decir. A mí me gusta guardarme cositas, la paso mejor así", concluyó.