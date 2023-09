Una cámara oculta expuso las tremendas irregularidades del quirófano de Aníbal Lotocki

En una nota con Socios del espectáculo, Pancho Saavedra contó los detalles de su investigación. "Todo esto comenzó acá en Chile cuando Lotocki y Pamela Sosa estaban en nuestro país haciendo intervenciones. Era una cosa estética que se empezó a poner de moda y nadie se preguntaba qué era realmente lo que este tipo les estaba poniendo. El compuesto metacril o el metacrilato al menos acá en Chile no estaba aprobado por el Instituto de Salud Pública para usarse en intervenciones", comenzó diciendo el periodista.

"Yo, para descubrir todo esto, le hablé como si fuese un paciente que me quería hacer una intervención para poder así registrar el lugar donde han intervenido a muchas mujeres del espectáculo acá en Chile. Hay muchas mujeres del espectáculo que fueron intervenidas y que, lamentablemente, lo hicieron sin ninguna condición de salubridad", siguió.

"¿Operaba en un departamento?", le consultó Rodrigo Lussich. "Sí, operaba en el departamento de Pamela Sosa. Yo me puse a hacer esta investigación después de hablar con una médica que me había dicho que nunca se había usado el metacrilato para rellenar zonas tan grandes como los glúteos", indicó el periodista.

"Cuando fuiste a hacer esa cámara oculta, ¿qué viste?", quiso saber Nancy Duré. "Yo le dije que necesitaba una hora para hacerme una intervención. Entonces, él me pidió dólares en efectivo. Me dijo que no podía quedar ningún tipo de transacción hecha. Me cobraba dos mil dólares por hacer una intervención donde yo le había pedido un poco de pantorrillas, un poco de glúteos. Yo me fui con cámaras escondidas puestas en los anteojos y en los botones de mi camisa. Tenía tres cámaras porque quería registrar el audio y tener todas las imágenes ahí", explicó Saavedra.

Finalmente, cuando Lotocki estaba por concretar su intervención, el periodista buscó una estrategia para retirarse y frenar todo. "Él me dice: 'Podés acostarte en esta cama'. Había un colchón, un perro saltando ahí en el medio. Ahí él agarra varias botellas de líquido de más de dos litros y se va al baño a mezclar. Eso inmediatamente me llama la atención porque no estaban dadas las condiciones de higiene. Luego de esto, él me pide: 'Recuéstate ahora. Te voy a anestesiar un poco'. Yo ahí le digo: 'Doctor, se me olvidó que dejé el dinero en mi auto'. Esa era mi estrategia para escapar porque tampoco iba a dejar que me hiciera nada"", cerró.

Se conocieron impactantes detalles de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

Este lunes comenzó la autopsia al cuerpo de Silvina Luna tras la denuncia de Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki. El abogado intenta que la Justicia investigue la responsabilidad del polémico cirujano tras la muerte de la actriz y modelo.

En diálogo con Intrusos (América TV), el letrado dio detalles sobre los primeros resultados de la necropsia, que están llevando a cabo en la morgue del Cuerpo Médico Forense, en la Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires.

"Sacaron mucho material... Mucho, mucho, mucho... de los glúteos, de las piernas y del el hueco poplíteo, es decir, detrás de la rodilla", describió Fernando Burlando, a horas del inicio de la autopsia al cuerpo de la ex Gran Hermano.

El abogado indicó también la consistencia de dicho material. "Por lo que se pudo observar se trataba de un material pesado y duro", acotó.

Al finalizar, Fernando Burlando advirtió que ese componente estaba afectando la movilidad de Silvina. "Tenía también en la zona del ciático. Eran como piedras, que estaban comprometiendo la columna. Por eso, infiero que a eso se debían los dolores que ella manifestaba", cerró.