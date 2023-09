Carmen Barbieri relató un estremecedor episodio junto a una amiga que se operó con Aníbal Lotocki

Bajo este contexto, Carmen se sumó a los pedidos de justicia y en Mañanísima (Ciudad Magazine) contó: “No la voy a nombrar porque la respeto hasta que decida hablar. Casi se muere en mi casa, la habían operado a la vuelta, porque tenía la clínica en Belgrano, y la señora que cuida mi casa tomó un taxi para ir a buscarla porque se la sacaban de encima”.

“Le acosté en el sillón de mi casa y no puedo explicar la hemorragia que tenía. Yo llamé, y él no me atendía. Gracias a un enfermero que trabaja ahí, y que después no trabajo más, que vino a mi casa a ver si le había perforado una arteria o que pasaba”, siguió.

"La cuidábamos todo y Lotocki que no aparecía, estando a la vuelta a de mi casa. Quizás estoy hablando de más pero no saben lo que yo sufrí. Ella no quiere hablar porque no deber querer sufrir, y se está cuidando. No se como no se murió y ojalá pueda hablar. Ella sabe lo que tiene y se sacó varias veces", relató.

La primera imagen de Aníbal Lotocki después de la muerte de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna a los 43 años causó una gran conmoción en toda la Argentina y todas las miradas apuntan al cirujano Aníbal Lotocki por cómo quedó dañada la salud de la modelo y actriz tras la intervención estética en 2011.

En la noche del domingo, un hombre fue a la lujosa casa de Lotocki en Olivos a increparlo y terminó discutiendo con la esposa del médico, María José Favarón.

Las imágenes completas se verán este lunes en el ciclo Intrusos y en Intratables, América TV, se mostró el domingo un adelanto del impactante material.

En el mismo se puede ver cómo la esposa de Aníbal Lotocki sale hasta la puerta de la casa para filmar con su celular a esta persona y se dio un tenso diálogo entre ambos.

Sobre el final del video, aparece en escena el propio Lotocki para calmar a su mujer, la abraza y luego la lleva al interior de la vivienda para que finalice la discusión.

“¡Mostrá la carita!”, le decía la pareja del cirujano al hombre. "Pero qué mostrá la cara... ¿Es un asesino o no? Asesino hijo de mil pu..", se lo escucha gritar enfurecido a él mientras ella lo filmaba y se acercaba para registrar bien su accionar.

“Ató a su perro a un poste y comenzó a tocar timbre. Y de un momento a otro empezó a insultar y rebolear todo lo que encontraba, basura y piedras”, explicó el cronista Gonzalo Vázquez sobre esta tensa situación.

Y agregó: "Este señor vive en el microcentro y viajó para esto". Así se vivió este tremendo momento en la puerta de la mansión del polémico cirujano y donde por primera vez se lo vio a Lotocki en público tras la muerte de Silvina Luna.