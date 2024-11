Una vecina de Wanda Nara habló e hizo explosivas declaraciones: “A Mauro Icardi lo...”

Embed

“La gente del edificio no está contenta con todo lo que está pasando. Hay reuniones de consorcio y todo, pero ella vive acá desde hace años y se sabe”, dijo de entrada la vecina de Wanda que estaba más preocupada por si salía bien en cámara que por lo que estaba diciendo, al tiempo que se despachó confiando: “No lo conozco a L-Gante, ¡pero me encantaría!”.

En tanto, consultada sobre su opinión sobre el noviazgo de la mayor de las Nara con el referente de la cumbia 420, disparó sin filtro: “Yo creo que a Mauro Icardi lo ‘elegantearon’, ¿me explico? Antes estaba la icardeada y ahora la eleganteada”.

Fue allí que Jacky aseguró que a ella le gusta que "Wanda haga lo que el corazón le dicte”, para inmediatamente responsabilizar a Icardi de todos los problemas de la pareja en los últimos tres años. “Convengamos que él se la mandó y no estuvo bien con lo que sucedió con La China Suárez. Le pifió feo. Si la hacés mal, hacela bien”, concluyó la insólita entrevistada.

Wanda Nara y Mauro Icardi.JPG

Las inquietantes preguntas que le hizo Jamaica a L-Gante sobre Wanda Nara antes de integrarla a la familia

L-Gante contó detalles de su noviazgo con Wanda Nara y reveló cómo fue la charla que tuvo su mamá con Jamaica para integrar a la conductora la familia.

El cantante de cumbia 420 pasó por el ciclo de streaming Mi primo es así, donde lució de manera polémica la camiseta del Fenerbahce, clásico rival del Galatasaray de Turquía donde juega Mauro Icardi, y se refirió al vínculo que generó la mediática con su pequeña hija.

“Jamaica le preguntó a mi mamá: ‘¿qué es esa nena de papá?’, porque vio que en la tele salió una foto con Wanda y le hizo esa pregunta. Imaginate, tres años y haciendo esa pregunta”, dijo el artista.

A lo que luego le preguntaron cuál fue la respuesta que le dio Claudia Valenzuela a la nena y Elian sostuvo: “No sé qué le habrá dicho. Creo que le dijo que era la amiga”.

“¿Y si te pregunta a vos qué le decís?”, indagó Martín Rechimuzzi. Y el cantante comentó: “Y creo que le diría, no sé, ‘la amiga, la compañera de papá', algo más simple”.

Sobre los días que pasó junto a su hija y Wanda Nara en Río de Janeiro, L-Gante comentó: “La pasó muy bien con ella cuando anduvo de acá para acá y disfrutamos mucho".

Y destacó la experiencia maternal de Wanda para conectar con Jamaica: "En este caso estuve despreocupado porque tengo a una señora mamá al lado que tiene experiencia, es buena onda, sabe, no es que estoy con alguien que me acompaña mal en decir: ‘ah, estás con tu hija, nos va a quitar disfrute’. No, disfrutamos a full”.