Ana Rosenfeld reveló por qué hubo dos llamados al 911 en la furiosa pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Fue allí que la abogada remarcó su conformidad con la medida cautelar que solicitaron por todas las cosas que se dijeron en las últimas horas, donde lo que busca con ello Wanda es "preservar a los cinco chicos por igual".

Sobre si estuvo presente en una de las peleas de Wanda y Mauro, donde ella le habría cerrado una caja fuerte para que él no se llevase dinero por lo que la pelea más violenta habría sido con la abogada, Rosenfeld lo negó de plano y aclaró que "la policía estuvo en todo momento". Al tiempo que confió que "hubo una situación muy incómoda, que la presenció la policía. Lo que yo le pedí a Mauro por un tema de seguridad, de reserva, que no se viera el dinero que se estaba mostrando, porque es incómodo".

Embed

"Más allá de lo que no puedo decir porque se firmó una confidencialidad absoluta respecto a los hechos que motivaron, lo único que sí les puedo decir es que cuando el Juez notifica una medida al señor Icardi, fue la policía a notificarlo porque así fue ordenado. Yo fui luego para pedirle que no se hiciera ningún escándalo y que todo se desarrollara dentro de la máxima paz y tranquilidad, preservación del núcleo familiar más allá del divorcio o separación", argumentó la letrada de Wanda Nara.

Así como sobre el episodio de la caja fuerte donde él le habría dicho "en otro país vos hubieras terminado presa", Rosenfeld fue tajante. "¡No! Jamás me dijo eso, y además había por lo menos 15 efectivos policiales además del comisario", reveló firme.

En tanto, sobre por qué la abogada estaba presente en departamento al momento de la notificación de Icardi, Ana Rosenfeld explicó que "pasaron muchas cosas que ustedes no saben, porque Wanda para preservar la paz familiar no quiso que trascendieran. Y hoy firmamos con las abogadas que no van a trascender los hechos que motivaron".

Asimismo, explicó que la orden que había firmado el Juez era que Wanda tenía que volver al hogar del cual había sido echada, lo que motivó que "tenía que tener asistencia letrada".

Y mientras repitió una y otra vez la confidencialidad acordada, por lo que deba pasar pasará "dentro del expediente de Tribunales", Ana Rosenfeld reveló que cuando supieron que Mauro venía de Turquía, Wanda le pidió que actuara en consecuencia "porque ella no estaba avisada si Mauro venía a quedarse, a operarse... Nos sabíamos nada".

Ana Rosenfeld, Wanda Nara y Mauro Icardi - llamados al 911 - captura Intrusos.jpg

Noticia en desarrollo.