Yanina Latorre cruzó sin filtro a la Negra Vernaci y le respondió con furia: "Te hiciste famosa por..."

Como si esto fuera poco, Yanina lanzó: "Yo acepto la libertad de expresión, pero si van a decir falacias sobre mi persona las contesto. Por mí digan lo que quieran. Evidentemente algo les genero, porque soy tema de todos ustedes, debe ser por lo bien que laburo.

"Sos defensora de Cristina (Kirchner) y sos defensora de Jey Mammón, ahí termina el argumento. Encima le chupás el or.. a Marley, que es macrista, para pegar un viaje gratis al año. Me das pena. Te hiciste famosa por agredir gente. A mí no me rompas las pelo...", disparó muy enojada Latorre.

Ahí, intervino el conductor Ángel de Brito quien recordó que todo esto comenzó por un tuit de los exparticipantes del Bailando 2023, Ian Hachmann y Arna Karls, al que Yanina respondió "vergüenza ajena". La rubia se refería a la coreografía y fue malinterpretado.

"Mínimamente si vas a ser chismes, porque es lo que te garpa, pasando revista, sin ningún tipo de información, informate. No me metí con los de Only Fans. En la coreografía del Bailando les puse 'vergüenza ajena' porque fue espantosa. Yo no busco hate. Y el pibe se subió a eso y me empezó a contestar. Y vos sos tan naba y tan poco informada, porque yo seré contadora devenida en periodista pero vos sos locutora devenida en fracaso, que te ponés a leer una revistita sin saber lo que dije y me acusás igual que Pampito, Carmen Barbieri, Eliana Guercio, Marcela Tinayre por cosas que no dije", cerró enfurecida.

Yanina Latorre arremetió contra Martín Insaurralde y Sofía Clérici tras el escándalo del yate: "Ella es..."

Yanina Latorre, desde sus redes sociales, criticó al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a la modelo Sofía Clérici tras el escándalo por las fotos en un yate en Marbella. "Ella es tan cómplice como él", afirmó la panelista de LAM (América TV).

"Dejen de defender a la niña vendedora de Insaurralde. Ella es tan cómplice como él. Lo guardaste, lo grabaste... sabías que no estaba bien todo, sabías que en algún momento te la ibas a cobrar. Son profesionales, ellas van, garc..., lo guardan unos años y en el momento menos pensado van y venden el material. De manual",comenzó diciendo la rubia en su primera historia de Instagram.

"Hoy escuchaba que decían 'el error de Insaurralde'. ¿Qué error? Impunidad, obscenidad. Burlarse de nosotros... esa vida, ese gasto... que asqueroso, que atrevido, que turro malparido. Ahora todos le pegan... ¿por qué no le pegaban antes? Para mí es una opereta de su propio riñón, se lo querían sacar de encima", lanzó contra el exintendente de Lomas de Zamora.

Después, Yanina volvió a disparar contra Clérici: "Estas hijas de pu.. van con tipos que afanan en el gobierno y ellas se llenan de cosas. Si ella se lo ganó como sea, a mí me chupa tres hue..., pero que no sea con la nuestra. No quiero mantener tatuadas, emprendimientos de ropa interior...".

