Yanina Latorre fue letal con la participación de Mimi Alvarado en el Cantando 2024: "Infumable"

Yanina mencionó que Mimi se comportó muy mal con Martín Salwe. "Lo maltrató, y él está ahí de locutor como estaba la enana (por Feudale), van hablando encima de los participantes. Es un chiste, es humor”, acotó.

La angelita señaló que la novia del Tirri reacciona con violencia porque no resiste la crítica. "Lo que pasa con Mimi es que no soporta la crítica. Estaba infumable el otro día. Yo lo puse en Twitter y ella me respondió: ‘Estúpida, vení vos a cantar’. Pero yo no estoy cantando, no me expongo. Cuando yo era participante y me iba mal cantando, no insultaba a la gente. No sabés todo lo que me dijo”, detalló.

“Si no estás preparada para que te juzguen y para que todo Twitter hable de tu performance, andate a otro programa. Estamos para eso, para twittear y dar nuestra opinión”, remarcó.

Y finalizó diciendo que Mimi no entiende el "juego mediático". "No es divertido ese papel, maltrató a Salwe y lo dejó muy expuesto. Lo amenazó al aire, y eso no es gracioso. Yo creo que ella no entiende el juego, no está bueno”, remató.

Cantando 2024: el apasionado beso entre Mimi Alvarado y su compañero que generó polémica

Mimi Alvarado se presentó en el Cantando 2024 (América) y dejó a todos en el estudio sin palabras tras el apasionado beso que le dio a su compañero Esteban Merdeni para cerrar su performance.

“Para Luciano (El Tirri) que lo mira por tele. Por no venir”, sentenció cuando finalizó la música. Acto seguido, se justificó: "Yo me fumé el año pasado cuando él hizo el baile hot con tres chicas, vi todo eso y fue tremendo. Yo me deje llevar, hice lo que pude”.

Mimi Alvarado beso

A su vez, habló del vínculo con su compañero y admitió: “Yo tengo mucha conexión real con él. Hay conexión en las miradas, eso transmite y hay cosas que no mienten. Pero es una conexión linda, sana y limpia, no algo sexual”

Por su parte, Merdeni confirmó que actualmente no estaba en una relación formal y confesó: “Mimi es una chica muy linda, yo respeto que esté en una relación de muchos años y hay una línea que yo no cruzo. Tengo códigos y si está en pareja, está en pareja. Si estuviese soltera sería una mujer que invitaría a tomar algo, sin dudas”.

“Tengo novio hace 18 años pero nada, uno cuando conecta, conecta. No es culpa de nadie, pero conecte sanamente”, finalizó la novia del primo de Marcelo Tinelli.