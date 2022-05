Yanina Latorre reveló que un cantante le ofreció hacer un trío con otra famosa

Embed

"¡Vos tendrías que subirte a la camioneta de El Polaco!", exclamó Ángel. "Si subo, terminamos en un hotel", retrucó la panelista.

No conforme con esa declaración, Yanina fue por más. "Me encanta. Una vez me ofreció hacer un trío, pero le dije que no, me escapé", reveló.

La panelista contó en detalle cómo fue que El Polaco se le acercó.

"Yo decía todo el tiempo en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba... me hacía la canchera. Voy a una fiesta del Bailando y él se empezó a acercar. Me vino a encarar con Silvina (Luna)", recordó Yanina.

Finalmente, la rubia se puso nervioso y prefirió escaparse. "Yo estaba con Jey Mammon y nos fuimos bailando entre la gente. Cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo", sentenció.

El Polaco sale de gira en la pantalla de América TV

Después de su exitoso paso por MasterChef Celebrity y a punto de cumplir 35 años, El Polaco llega a la pantalla de América TV con programa propio.

De gira con el Polaco se llamará el singular formato en el que durante un singular viaje a bordo de una camioneta en la que maneja él, entrevista a distintas figuras del mundo de la música.

El debut está previsto para este viernes 6 de mayo a las 22.30 hs., al término de LAM que se estirará media hora, dado que Intratables finaliza su ciclo el jueves próximo tras 10 temporadas ininterrumpidas al aire.