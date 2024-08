Yeyo De Gregorio, molesto por no haber sido invitado al Cris Morena Day: "Estoy dolido"

Al ser consultado sobre su ausencia, él mismo lo confirmó a través de sus redes sociales y en Socios del Espectáculo replicaron la acción del actor.

“Lo respondó acá así les contesto a toooooodos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima”, escribió el joven que participó en el Bailando, luego de que una fan le indicara que había viajado desde Italia para verlo.

Y agregó: “No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes”, cerró, con un emoji de corazones.

Lali Espósito y Peter Lanzani, el reencuentro más esperado en el Cris Morena Day: fotos y video

Y por fin llegó el día tan esperado por muchos: el Cris Morena Day. Se trata del show organizado por el canal de streaming Olga que se llevó a cabo en el teatro Gran Rex y que logró reunir a Lali Espósito y Peter Lanzani sobre el escenario, haciendo estallar la platea.

Lo cierto es que los actores que trabajaron juntos en Casi Ángeles, y que también fueron pareja durante algún tiempo, se mostraron súper compinches en escena... Casi como si el tiempo no hubiera pasado.

Claro que además Lali cantó la canción Hay un lugar, lo que generó la ovación del teatro entero y de todos los que siguieron el show a través de Youtube.

“Es muy fuerte volver a este escenario y cantar frente a esta gente que ama tanto estas canciones. Qué emoción, Cris. Hoy le mandé un mensaje a Cris a la mañana porque me levanté conmovida y le dije ‘qué orgullo ser parte de algo tan enorme’. Jamás hubiera imaginado algo así para mi ser”, expresó Espósito al charlar con sus compañeros y siempre agradecida con Cris Morena, su descubridora.

