INCERTIDUMBRE

"A mi cumpleaños vino llena de moretones": el alarmante relato de la mamá de Lowrdez Fernández tras la denuncia

Tras realizar una denuncia formal por la desaparición de su hija Lowrdez, Mabel López contó impacantes detalles del vínculo que ella tenía con su ex pareja. Su palabra.

23 oct 2025, 11:09
Luego de la denuncia por el paradero de Lowrdez Fernández, cantante de Bandana, Mabel López, su mamá habló con Pamela David en Desayuno Americano (América TV) y le brindó fuertes detalles por las cuales decidió presentar una denuncia formal.

La mujer reveló que su último contacto en persona con Lowrdez fue el 4 de octubre, cuando celebró su cumpleaños en el SUM de su edificio. "A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", explicó. A la familia se le encendieron las alarmas y aunque intentaron hablar con ella, la cantante no cambió su relato.

Cabe recordar que Lowrdez mantenía una relación conflictiva con Leandro García Gómez a quien en noviembre de 2022 había denunciado por violencia de género. "Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más", señaló Mabel.

El miércoles 22 por la tarde, la señora decidió presentar una denuncia formal en la comisaría 14B de Palermo por la desaparición de su hija. La misma fue vía mail con carácter de urgente y desde entonces, las autoridades están trabajando para dar con el paradero de la cantante.

Cómo fue la denuncia de Lowrdez Fernández ante la Justicia

En noviembre de 2022 se conoció que la cantante Lowrdez Fernández se había presentado ante la Justicia para denunciar a su exnovio por violencia de género. En ese momento, al aire de A la tarde (América TV), habían mostrado el escrito en el que la artista enumeraba varias de las situaciones en las que habría sido atacada por Leandro García Gómez.

“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, habían leído de la denuncia.

En el escrito también Lowrdez había contado que había podido acceder al celular de su expareja y que había encontrado mensajes con otras mujeres.

En ese momento, la artista también había dado a conocer una foto en la que se la veía con moretones en su cara. El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”, había manifestado ella.

lourdez golpeada.jpg

     

 

