"A mi cumpleaños vino llena de moretones": el alarmante relato de la mamá de Lowrdez Fernández tras la denuncia

Cómo fue la denuncia de Lowrdez Fernández ante la Justicia

En noviembre de 2022 se conoció que la cantante Lowrdez Fernández se había presentado ante la Justicia para denunciar a su exnovio por violencia de género. En ese momento, al aire de A la tarde (América TV), habían mostrado el escrito en el que la artista enumeraba varias de las situaciones en las que habría sido atacada por Leandro García Gómez.

“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, habían leído de la denuncia.

En el escrito también Lowrdez había contado que había podido acceder al celular de su expareja y que había encontrado mensajes con otras mujeres.

En ese momento, la artista también había dado a conocer una foto en la que se la veía con moretones en su cara. “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”, había manifestado ella.