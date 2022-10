Alex Caniggia mostró su auto de lujo con un polémico mensaje: "Al pobre..."

alex caniggia 2.jpg

“Este es mi auto, que vuela como un ave... Importado alemán, obvio que es una nave... Que el barats no me mire que la envidia es grave...”, expresó el mediático. Y agregó aún más picante con emojis de billetes: “Si al pobre no le alcanza ni para la llave”.

Alex Caniggia, que viene de unas vacaciones románticas con su novia Melody Luz por España e Italia, compartió el posteo en su cuenta de Instagram y se mostró otra vez a pura ostentación. No es la primera vez que da este tipo de mensajes marcando su clase social y nivel de vida.

¿Qué te pareció su fuerte mensaje?

Las soñadas vacaciones de Melody Luz y Alex Caniggia en Europa

Después de haberse consagrado como el gran ganador de El hotel de los famosos, Alex Caniggia decidió apostar de lleno a su relación con Melody Luz, a quien conoció en el reality y desde hace meses dieron rienda suelta a la pasión, la cual continuó una vez terminado el programa.

El mediático y la bailarina se encuentran recorriendo Europa (España e Italia) y desde las redes sociales compartieron imágenes que dan muestra del amor que se tienen y el gran momento que pasan juntos.

"Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida", expresó El Emperador muy enamorado en unas de las fotos con su novia.

"Si ya hicimos lo mas difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca", indicó en otra tierna postal.

"Con el amor de mi vida en Marbella donde la vida es bella", agregó en otro de los paradisíacos destinos europeos que recorrieron. "Y Mirá que vi cosas lindas pero como vos ninguna", le dijo él en un video que compartió en sus historias de Instagram.