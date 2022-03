Amalia Granata le respondió a Flor de la V: "Denostó al colectivo trans toda su vida"

Este jueves en Intrusos, Flor de la V criticó a la diputada por sus polémicos dichos sobre el colectivo trans.

"Creo que las personas que conocemos a Amalia Granata no nos sorprende lo que dice. Ella le habla a sus votantes. Nosotros no somos politólogos. No es nuestro tema. Acá vamos a hablar con cosas que tienen que ver con lo social y lo que tiene que ver con un discurso de odio. Esto que acaba de suceder es un discurso de odio porque está estigmatizando a un grupo de personas", sostuvo la conductora.

image.png

En respuesta a la rosarina, que afirmó que las personas trans "tienen privilegios", Flor advirtió: "Cuando hablan de privilegios es desconocer que el promedio de vida de nuestro colectivo es de 35 años. Entonces, pongamos en foco eso".

"Y hay otra problemática que tiene el colectivo trans y es la exclusión del hogar. El 80 por ciento de las personas trans son expulsadas de sus casa, a muy temprana edad", sentenció.

En su cuenta de Twitter, Amalia reaccionó tras el descargo de Florencia en Intrusos.

La diputada aseguró que, en el pasado, la conductora de Intrusos no defendía los derechos del colectivo trans.

"Me pega la mentirosa de Flor de la V, la que más denostó y ninguneo al colectivo trans toda su vida. Que fuerte! Estoy haciendo todo bien!", exclamó Amalia en dicha red social.

amalia granata tuit.jpg

En otro posteo, la diputada se defendió de las críticas que recibe por su posición. "Si tanto les molesta mi postura les hago la gran Cris: armen un espacio político pónganse cabeza de lista y ganen las elecciones (300.000)", sentenció.

Flor de la V se tomó unos minutos en Intrusos para hablar de los problemas que enfrentan las personas trans tras las polémicas declaraciones de Amalia Granata.

"El 80 por ciento de las personas trans no termina el secundario. Y, cuando no tenernos el secundario, tenés más dificultades para conseguir un trabajo. Que cada uno en sus casas se pregunten: ¿cuántas personas trans conoces que estén trabajando en el súper, en un negocio, en el chino? ¿con cuántas personas trans te cruzas diariamente? No existen. No formamos parte de la sociedad porque durante mucho tiempo no te contrataban", sostuvo.

La conductora aseguró que Amalia "debería tener más empatía y la responsabilidad de informarse" y continuó: "Cuando salió la ley de identidad de género, creíamos que íbamos a conseguir trabajo, pero es algo que no pasa. Por eso, si el Estado no se pone el marcha para que podamos trabajar, nuestro colectivo va a seguir siendo vulnerado".

Por último, Flor retomó la discusión que trató de instalar Amalia en entorno a los tratamientos de hormonización trans. "Yo no sé de presupuestos, de ministerios, de nada, lo que sí sé es que pago una obra social carísima y desde enero estoy peleando para que me den mis hormonas. Y pago una obra social, ni siquiera tengo que ira un hospital del Estado a pelear por unas hormonas. El estado no nos esta haciendo un favor. El estado lo que está haciendo es una reparación histórica a un colectivo que fue invisibilizado", sentenció.