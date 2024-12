Analía Franchín habló sobre su duro cruce con Wanda Nara: "Son dos conventilleros"

Ante la revuelo que esto genero, en LAM (América) hablaron con Analía acerca de la explosiva reacción de su compañera de canal.

“Es una huevada la verdad. Primero voy aclarar una cosa, que seas mujer no significa que seas buena. Para mí, sos buena persona o mala independientemente de que seas hombre, mujer, me da igual. Con el versito de porque somos mujeres somos buenas, no”, comenzó diciendo.

Luego, manifestó: “Yo puedo tener empatía con una persona que la está pasando mal, si ella la está pasando mal puedo tener empatía, si la está pasando mal él puedo tener empatía con el”.

“Son dos conventilleros. Capaz uno más que otro, la que más publica es ella, ¿pero de que se quejan si hacen de su vida un conventillo? Para mí, una diva tiene que tener cierto misterio sino como que vas bajando de escalón. Digo la verdad”, deslizó.

Sin embargo, poniendo paños fríos al asunto, remarcó: “A mi encanta Wanda, esto lo que quiero que entienda. Yo no tengo nada personal con ella, a mí cae mil, siempre he tenido buena onda". "Después, yo, como ellos publican todo, soy libre de opinar y me parece que es un papelón, una vergüenza la Justicia”, aseguró.

Embed

El filoso descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez: "Gastaron 50 mil dólares"

En medio de la guerra judicial y mediática con Mauro Icardi, Wanda Nara reaccionó a un informe del programa A la Barbarossa (Telefe) y, furiosa por lo que se decía sobre su divorcio, disparó contra su ex y la China Suárez.

“¿Para estas dos grandes mentirosas y malas personas no hay bozal? ¿Es solo para algunos? Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con cinco hijos”, comenzó escribiendo la conductora de Bake Off Famosos en la red social X.

Y siguió: “Ya mostré las pruebas de las veces que le escribimos, pero claro, estaba ocupado gastando casas de 50 mil dólares y la dama japonesa gastando el dinero que no paga a sus hijas”.

“Jamás existió un impedimento, mantengo sola a mis hijos, trabajo y no jodo a nadie”, se defendió. “El señor estaba con la examante hasta el jueves en Nordelta, se fue con otro tipo a México y él se volvió loco denunciándome y escribiéndome estupideces a mí cuando yo misma las llevé a mis hijas”, continuó.

“Está en rebeldía por la cuota y no pagar el colegio. Y amenazar de cortar la obra social, que es lo único que paga por mi enfermedad. Todo es pensado para lastimar, como darle un reloj que yo compré y pagué”, sostuvo.

“Si tan fundido está como dice, que lo venda para pagar alimentos”, cerró enojada.