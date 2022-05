Andrea Taboada y Ana Rosenfeld se cruzaron en vivo: "No me interrumpas"

"Pero, ¿sos una persona cercana?, consultó Taboada. "No. Lamentablemente, durante la vida de Beatriz si estuve muy cerca", respondió Ana.

Sin embargo, cuando la abogada comenzaba a explicar un poco más del tema, Andrea la interrumpió: "Perdiste contacto". Ante esta situación, Rosenfeld no dudó en mostrar su molestia.

"Dejame que te explique", lanzó. "No te pongas nerviosa", contestó la periodista.

Y, Ana siguió: "No, no me pongo nerviosa. No es que perdí contacto, pero no me dejas terminar".

Lejos de terminar ahí, el ida y vuelta continuó entre las panelistas. "Sí, hablá. Pero, ¿no te puedo interrumpir? es un segundo", dijo Andrea Taboada.

"Si, me podes interrumpir", replicó la letrada. "Bueno, tampoco tenes que dar un discurso Ana Rosenfeld", disparó Andrea.

Y, cerró de manera picante: "No necesito un discurso. El programa no necesita un discurso, creo yo".

El fuerte comunicado de Alberto Ferriols tras la denuncia de su hija

Bettina, una de las hijas de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols,denunció al cirujano ante la Justicia. La joven lo denunció por violencia y ahora su padre lanzó un duro comunicado exponiendo los problemas mentales de su hija.

Tras la exposición en la Comisaría de la mujer, Bettina pidió protección a su tío materno y habría obtenido un botón de pánico para resguardarse.

A tres días de esa noticia que conmocionó a todos, Alberto Ferriols usó sus redes sociales para emitir un comunicado sobre el tema en el que expuso los problemas de salud de su hija, que también lleva la firma de su otra hija Noelia.

"Atento a las cuestiones de público conocimiento que se suscitaron en el contexto de nuestra familia, solicitamos a la prensa el cese de los comentarios o reproducciones de manifestaciones que dejan en evidencia una cuestión sumamente delicada con relación a la salud de mi hija Bettina", comunicó.

"Por respeto a la voluntad de su madre, no han traspasado la esfera privada ciertos detalles de índole personal, que ella estimaba afectarían a su hija en su imagen. Es así que consideramos, junto con su hermana, que la exposición pública de la que está siendo objeto puede derivar en una crisis que no está preparada para manejar", indicó.

Ferriols pidió reserva a los medios sobre la joven: "Rogamos reserva y respeto hasta que podamos contener la situación y recuperar la estabilidad que estando vulnerable puede perder fácilmente. Somos de la opinión de que ello se logra mediante el amor y el cuidado. No es nuestra intención responsabilizar por ahora, a los medios que realizan su trabajo, pero sí al entorno familiar que habiendo sido expresamente excluidos de la casa de mis hijas por órdenes de última voluntad de su mamá, han aprovechado el estado de indefensión de Bettina con intenciones espurias provocándole así un perjuicio de imposible reparación ulterior".