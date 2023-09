Ángel de Brito confirmó quien será el nuevo reemplazo de Pampita como jurado del Bailando 2023

Aníbal Pachano

Sin embargo, el conductor aclaró que la producción tuvo como primera opción a Paula Chaves, pero que la misma rechazó la oferta ya que también tenía un viaje esta semana. “Se va este fin de semana a Río con las amigas”, detalló.

De todas formas, aseguró que Pampita ya avisó a la producción del programa sobre otros viajes y que ahí si podría darse que esté Paula ocupando su lugar. “Son cuatro viajes los de Pampita, este sería el segundo, y van a ser rotativos los jurados”, explicó.

El tenso cruce entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara en el Bailando 2023: "No me cae mal pero..."

Este viernes Charlotte Caniggia se presentó en la segunda ronda del Bailando 2023 (América) y protagonizó un tenso momento con Zaira Nara, quien se encuentra como jurado en reemplazo de Pampita.

Sucede que la participante se mostró disconforme con la presencia de la modelo como jurado y no tuvo reparo en decírselo de frente. “No me cae mal pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sabe de baile, ponele, Flavio Mendoza, Carmen Barbieri y esa onda, pero es lo que yo opino…”, deslizó.

“Pero no estamos en el Teatro Colón Charlotte, estamos puntuando a gente que no sabe bailar y que viene a exponerse, que yo valoro un montón que vengas a exponerte en algo que no sabes hacer y de a poco aprendés, pero me parece que es un show", contestó Zaira y ella retrucó: “Pero es como que me sientes a mi ahí a opinar, es lo mismo. La amo, es copada pero es lo que siento, no me cae mal”.

En ese sentido, la jurado intentó cambiar el rumbo de la discusión e insinuó: “Bueno en todo caso te cae mal decisión de la producción. Ahora, a mi si me llega el llamado que voy a hacer, arréglatelas con Hope o con quien me eligió. Problema de ustedes".

“Igual tomó tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que es un show, y años en este ambiente tengo, entonces me parece que una visión desde una persona que opina como el público, no está mal", sumó.

Finalmente, la hermana de Alex aseguró que no era la única con esa forma de pensar, y de forma picante Zaira concluyó: “Bueno pero lamentablemente tienen que estar ahí bailando y yo acá poniendo puntaje…”.