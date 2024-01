Aníbal Pachano destrozó a Coki Ramírez en su devolución del Bailando 2023: "Un mamarracho"

"A mí lo que me parece, antes de empezar la devolución, es que no te gusta mucho cuando te dicen que no gusta algo que hacés. Ya empezamos con un problema. Mirá que te conozco hace años", comenzó diciendo.

"Yo estoy feliz, chicos", le respondió Coki. "¿Qué tiene que ver estar feliz con lo que yo te estoy explicando?", le preguntó Pachano. "Pero fui super respetuosa con las devoluciones", le señaló la participante. "No tiene nada que ver con ser respetuosa. Si sos respetuosa con la devolución, primero tenés que mirar todo el tiempo al jurado. Cosa que no hacés", le remarcó el jurado.

"Los miré a los ojos a todos, así que mentiras no", le contestó Coki. "Si querés aprender, esto no te calza. Esta cosa urbana no te calza. Empezó todo fallido, todo confundido. Usar a Moria Casán en una coreografía es para ponerla y endiosarla. No es para que esté sentada solamente en una situación. Tiene que tener un motivo", disparó el director teatral.

Además, Pachano lanzó: "Lo que contaste de la pileta, no sé dónde corno calzaba, me parece un mamarracho". La participante había explicado previamente que quería hacer la coreografía en una pileta del estudio. Acto seguido, el conductor Marcelo Tinelli anunció que Coki tiene el puntaje más bajo en esta última ronda.

El incómodo llamado de Marcelo Tinelli al novio de Coki Ramírez: "Es muy difícil hablar de exclusividad"

La participante del Bailando 2023, Coki Ramírez,inició un romance con el productor Ezequiel Corbo y este lunes el conductor Marcelo Tinelli lo llamó al aire para saber si él tenía exclusividad con ella. Y la respuesta no fue la esperada.

"¿Usted está con otra o le dio la exclusividad a Coki?", le preguntó Tinelli sin vueltas. "Nos estamos conociendo con Coki. Es muy difícil hablar de exclusividad", afirmó el productor.

Acto seguido, el presentador quiso saber si tenía a "otras chicas revoloteando por ahí". "No, no", respondió el productor. Ahí, Marcelo puso en duda su respuesta y lanzó: "Yo creo que está flojo de papeles".

Tinelli también le preguntó a Coki si de su parte había exclusividad y ella lo afirmó. En tanto, cuando el conductor le volvió a insistir a Corbo, él contestó: "La palabra exclusividad es muy fuerte. Salí con Coki dos veces".

Coki lo corrigió y aseguró: "No fueron dos veces. Fueron cuatro o cinco". El productor, más adelante, confesó: "La pasamos muy bien las veces que salimos. No la estoy negando. Salió todo buenísimo. A mí Coki me produce cosas muy lindas, la paso muy bien con ella. Un beso para Coki".