Anita Martínez y el Bicho Gómez volvieron a la pista del Bailando y repartieron tortazos a todos

Sin embargo, no todo terminó ahí, acto seguido también le tiraron otra torta de espuma al productor Federico Hope, al humorista Larry De Clay y a la modelo Zaira Nara que se encontraba formando parte del streaming de Bailando.

“No, realmente no da. No entiendo la gracia de todo esto y a donde terminamos. No es gracioso, listo, ya está. No se puede seguir bailando después de esto, es en vivo”, sostuvo el conductor tratando de poner seriedad y acto seguido cobró venganza con un tortazo para ambos participantes que luego tuvieron que hacer la performance llenos de crema.

Una nueva emisión del Bailando 2023 se llevó a cabo este martes. Tras el gran debut de este lunes, el histórico ciclo de Marcelo Tinelli tuvo su segundo envío en la pantalla de América y volvió a tocar importantes números de rating.

El ciclo de Marcelo arrancó cuando finalizó LAM con un piso de 8 puntos que le dejó el programa de Ángel de Brito. Con el correr de los minutos, fue subiendo a 10.8 puntos cerca de las 22hs, ganándole a Los 8 escalones de El Trece que estaba en 8.7 puntos.

El rating se mantenía en los dos dígitos para el Bailando 2023 y a las 22:47 tocaba picos de 12.0 puntos con la divertida participación de Anita Martínez y El Bicho Gómez. Por su parte, Got Talent Argentina en Telefe estaba entre 13 y 14 puntos.

Pasadas las 23hs, Marcelo Tinelli seguía con muy buenos números al llegar a picos de 11.2 puntos mientras que en El Trece, Los 8 escalones estaba en 7.0 puntos.