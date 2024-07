Aseguran que Vicky Xipolitakis volvió a apostar al amor y está en pareja con un millonario

Luego, el mismo panelista profundizó en cómo empezó el romance y detalló: “Ella lo conoce porque le da clases de equitación. El arranca dándole clases a su hijo, después ella lo ve, empiezan a zoncear, ni lenta ni perezosa se sube al caballo para que el dé clases y arranca el romance”.

Vicky Xipolitakis y su novio

Además, mostraron una foto de ambos en el Club Hípico Argentino durante un entrenamiento al cual la mediática asistió para verlo y acompañarlo.

“Ellos se muestran muy cariñosos adentro del club y afuera hacen como si nada. El tema es así, están muy enganchados, en un vínculo, pero lo que sucedió es que cuando él confirmó el romance con ella puertas adentro, su madre y padre la rechazaron. Ahí arranca el quilombo”, concluyó.

Vicky Xipolitakis exhibió su prenda íntima de la suerte y Vero Lozano se la probó: "A mí no me tapa tanto"

Vicky Xipolitakis debutó en 2012 como vedette en la obra Barbierísima y de ese proyecto todavía guarda una tanga color natural que usaba debajo del conchero y que se transformó en su prenda de "la suerte".

En Cortá por Lozano (Telefe), la modelo compartió con el resto del panel y la conductora la prenda interior. “Lavé la tanga pero no la pude usar nunca más porque se me estiró tanto que se me cae”, reveló Xipolitakis.

“Es muy especial para mí porque me acompañó en mis comienzos cuando debuté como vedette. Para mí era muy importante. Es la ‘tanga de la suerte’”, contó en el ciclo conducido por Vero Lozano.

“Cuando debuto como vedette esta tanga me la ponía abajo del conchero. Es la ‘tanga truquera’ que no se ve. Me daba tanta suerte que nunca nunca me la pude sacar”, aseguró.

Acto seguido, la presentadora se probó sobre su ropa la tanga de Xipolitakis. “Tiene la ‘chucha’ más chica que yo porque no me tapa tanto”, dijo Lozano entre risas.