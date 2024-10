Bake Off: Vero Lozano se burló de manera desopilante de la eliminación de Karina Jelinek

Embed

"Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia", le explicó Damián Betular.

En la emisión del martes en Bake Off, Verónica Lozano tuvo que usar la misma estación que le había tocado a Karina. Fiel a su estilo, la conductora hizo referencia -en clave de humor- al intercambio de la modelo con el jurado.

"Me mareo, me mareo. Jurado, ¿por qué? Justifique por qué me echaron", exclamó la figura de Telefe, imitando a su ex compañera. "Ojo, Vero que no seas la próxima", le dijo Wanda Nara. "Sí, yo le pongo humor porque me da miedo", reconoció la animadora.

El firme descargo de Karina Jelinek tras ser acusada de ir borracha a Bake Off Famosos

Al aire en su programa en El Observador, Yanina Latorre contó una información que le llegó de un productor de Bake Off Famosos sobre Karina Jelinek.

"El otro día conté que tuvieron que parar la grabación porque a Karina Jelinek le dio un ataque de pánico porque no podía hacer un cupcake", señaló la angelita para luego ampliar: "En realidad, lo que me cuentan es que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie".

Ante los dichos de Yanina, Karina se volcó a su cuenta de Instagram, donde publicó un contundente descargo. La modelo desmintió la versión que dio a conocer la panelista.

La morocha explicó que es cierto que sufre de ataques de pánico, aunque aclaró que no fue por no poder hacer un cupcake: "¿En serio pensás que me agarró un ataque de pánico por hacer un cupcake? Es muy feo sufrir ataques de pánico y que algunas personas no lo entiendan. Gracias a Dios lo fui superando de a poco".

"Me encanta cómo informas las cosas, pero en esta erraste", remarcó.

image.png

Respecto del consumo de alcohol durante las grabaciones del programa, Karina fue tajante. "La grabación fue a la mañana. A esa hora no tomo aperitivos como dijiste", sentenció.