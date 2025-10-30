Las fotos de la increíble luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo, que se extenderá por 50 días

image

Otra de las postales muestra a la pareja en Lincoln Road, abrazada y rodeada por un grupo de bomberos de Miami Beach, posando sonrientes frente a un camión del cuerpo local. Ella sostiene una bolsa de un reconocido local de lencería, en plena tarde de compras. En otra selfie diurna, Matías y Martina vuelven a posar entre loros, transmitiendo complicidad y alegría bajo el lema: “¡Siempre riendo!”.

La secuencia se completa con una foto de Matías en el clásico restaurante Bubba Gump Shrimp Co., sosteniendo una porción de camarones junto al famoso cartel “Run Forrest Run”, en guiño a la película Forrest Gump. El actor acompaña la imagen con la frase: “Qué feliz me hace verte feliz”, síntesis perfecta del espíritu del viaje.

Estas postales reflejan que la luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo combina playas paradisíacas, paseos urbanos, cenas típicas y momentos llenos de humor y ternura. Una travesía de amor que, tras el gran paso del matrimonio, los encuentra disfrutando intensamente de cada día juntos.

¿Cómo fue el casamiento por civil de Matías Alé y Martina Vignolo?

Después de un año y medio de relación, Matías Alé y Martina Vignolo coronaron su historia de amor con una boda. La pareja eligió celebrar su unión en la ciudad de Mar del Plata, rodeados del cariño de sus familiares y amigos.

“Fue un día muy especial, lleno de paz y alegría”, expresó el flamante esposo ante la prensa tras la ceremonia civil. Luego, los recién casados agasajaron a sus invitados con un almuerzo y volvieron a emocionarse por todo lo que están viviendo.

La novia lució un diseño en tono amarillo claro con hombros caídos, el cabello suelto y un maquillaje muy natural. Él, por su parte, optó por un ambo celeste con la camisa desabrochada.

Poco antes de firmar la libreta, el actor le dedicó un mensaje romántico a Martina en sus redes: “Llegó el día mi vida… hoy nos casamos por civil, qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito! Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo, porque cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada. Seguimos juntos a la par”.