Bizarrap mandó al frente a Quevedo y contó qué parte de la session quiso eliminar

En una entrevista que brindó Quevedo para La resistencia, un ciclo español, Bizarrap envió un audio para deschavarlo: "Pregúntale a Quevedo qué parte quería eliminar de la canción, que te diga. Llegó al estudio y me dijo: esta parte hay que sacarla".

Y, el artista cantó “Quedate” sorprendiendo a todos los espectadores. "A mi me encantaba el estribillo de 'y nos fuimos en una…' y me parecía como más arriba, pero el otro era como muy futbolero, como de canción de ‘Waka Waka’. Está guapo, pero en principio no era el tipo de tema que quería hacer", explicó.

Por suerte Biza lo convenció y ambos son los protagonistas del éxito musical del año.

Bizarrap presenta La #23 junto a Paulo Londra

La espera llegó a su fin y como muchos sospechaban la "Biza session 23" era para Paulo Londra. Esta colaboración podría decirse que es un momento cultural histórico de la música actual, ya que se unen dos de los máximos referentes de una escena argentina en plena explosion global y que son seguidos por millones de seguidores alrededor del mundo.

El primer anuncio lo realizó Bizarrap el sábado 23 de abril con una enigmática publicación de un documento, bajo la firma de B.Z.R.P (Beats Zone Rap Promotion), simulando aquel comunicado que usó Michael Jordan para su regreso. Al día siguiente hizo un vivo de instagram ante más de 200.000 personas conectadas, donde comunicó que al terminar la transmisión dejaría un posteo y que dependía del público cuando saldría la #23, una iniciativa que los artistas acordaron para dejar el lanzamiento en manos de sus seguidores y hacerlos parte de un momento muy esperado.

Al finalizar el live, el posteo confirmaba que el artista detrás del mítico número es Paulo Londra junto al mensaje que invitaba a reunir 23 millones de comentarios para lanzar la session. En 9 minutos llegaron al primer millón, en 6 horas 12,5 Millones y en menos de 19 horas superaron los 23 Millones causando revolución absoluta en la industria, la prensa, sus colegas y los fans de ambas figuras globales de la música, llegando a ser Tendencia en Twitter y lo más comentado del día.

La canción atraviesa diferentes géneros que van desde el rap al reggaetón y en la que Paulo vuelve a plasmar su versatilidad. Con un beat que sorprende pero que no pierde la impronta de Bizarrap, la #23 va recorriendo diferentes estilos, incluso sus sonidos heroicos le dan el broche de oro a una sessión tan ansiada.