Bomba en A la tarde: una separación inesperada

El ex tenista y su pareja estuvieron juntos casi 22 años. Se conocieron en la adolescencia, en Córdoba, cuando él apenas estaba dando sus primeros pasos como deportista profesional.

David y Victoria son padres de dos hijos, Sossie y Theo. Aunque no han hecho declaraciones sobre la ruptura, todo parece indicar que intentarán mantener el buen vínculo por el bien de los pequeños.

El parentesco desconocido de Karina Mazzocco con una importante figura del ambiente artístico

A lo largo del 2022, en A la tarde, Karina Mazzocco, se ha encargado de investigar los vínculos familiares de muchas figuras. La historia más resonante fue la de Chiara, que se comprobó es hija de Horacio Homs, el papá de Camila Homs.

Hace unos días, la propia conductora fue protagonista de un caso impactante. La figura de América TV reveló que tiene un parentesco familiar con Panam, quien estuvo en el piso para contar cómo es el vínculo.

“Esto no es un invento. De verdad somos primas. Yo me enteré hace muy poco, estoy completamente en shock, casi tanto como ustedes”, exclamó Mazzocco, que no salía del asombro. “Mi papá es primo hermano de tu abuela materna”, detalló la animadora infantil.

La conductora de A la tarde recordó que se enteró de esta verdad por un mensaje que recibió de la propia Panam. “Un día Laura (Panam) me manda por WhatsApp y me dice ‘nosotras somos primas’. Yo dije ‘esta chica está desvariando’. ¿Cómo puede ser que somos primas? Y me empezó a contar la historia”, mencionó.

“Yo desde los 20 que lo escucho”, aseguró la animadora, aunque aclaró que recién se lo contó hace poco porque no creía que fuera verdad.

“Para mí que no… como que veníamos todos de Italia somos todos primos… Yo no entendía que había un parentesco real”, señaló Panam.

Sin embargo, con el paso del tiempo la cantante entendió el vínculo que tenía con Mazzocco y decidió intercambiar mensajes con ella para contárselo. “Empezamos a cruzarnos mensajes, Laura me iba detallando. Y en un momento me empezó a dejar mensajes su mamá. Empezamos a investigar, iban apareciendo familiares y se fue reconstruyendo la historia. Empezamos a compartir también parte de nuestra historia", sentenció la figura de América TV.