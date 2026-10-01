Cami Homs, Nicole Neumann, Allegra Cubero e India Ortega, entre muchas famosas, brillaron en la pasarela de Moda Argentina X LA VIDA

Entre las figuras que se sumaron a la campaña desde la primera fila –protegidas por el equipo de Perrotti Seguridad, como todos nuestros invitados–, estuvieron, entre otras, Nicole Neumann, Anabel Sánchez y Zuzú Coudeu.

Chequearse está de moda

Bajo este lema, la campaña vuelve a poner el foco en la prevención y a invitar a la comunidad a incorporar el chequeo médico como un hábito tan cotidiano como cualquier otro. El dato es contundente: hoy, gracias a los controles médicos y a los hábitos saludables, el 42% de los tumores detectados a tiempo se curan.

Lo nuevo de esta edición

Como cada año, las icónicas remeras “que salvan vidas” están disponibles en tiendas y e-shops de las marcas más importantes del país, y Moda Argentina X LA VIDA se ve y se consigue en toda la Argentina. Esta edición suma una colaboración especial con La Montevideana, que se une a la causa con una propuesta de helados solidarios, y presenta la Agenda X LA VIDA 2027, pensada para acompañar a la comunidad durante todo el año con información clave sobre los controles médicos anuales recomendados y el calendario de vacunación. Ya está disponible en las librerías de todo el país.

Todo lo recaudado a través de la venta de remeras, helados y agendas se destina a la formación médica de especialistas en oncología de la AAOC, a la investigación y a la concientización sobre la prevención en todo el país.

Las voces de la campaña

“Moda Argentina X LA VIDA" es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”, sostuvo Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

“Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. El esfuerzo de todos es la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”, sostuvo Meli Biman, creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo Creativo.

“El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida”, sostuvo el Dr. Matías Chacón (médico oncólogo MN 86697), ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Sobre Moda Argentina X LA VIDA

Moda Argentina X LA VIDA es una iniciativa conjunta entre la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) que, desde 2023, convoca a las principales marcas del país en una misma causa: la prevención y la detección temprana del cáncer.