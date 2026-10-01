A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FOTOS

Cami Homs, Nicole Neumann, Allegra Cubero e India Ortega, entre muchas famosas, brillaron en la pasarela de Moda Argentina X LA VIDA

Con 38 pasadas de las marcas más importantes del país, Alcorta Shopping fue escenario de un desfile que puso la prevención del cáncer en primera fila, con show de Juliana Gattas y la conducción de Iván de Pineda y Teté Coustarot.

1 oct 2026, 12:00
image
image

El miércoles 30 de septiembre, Alcorta Shopping se transformó en pasarela para una causa que nos incluye a todos: la detección temprana salva vidas. En el marco de la cuarta edición de Moda Argentina X LA VIDA, la campaña que une a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria con la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), se realizó un desfile con 38 pasadas de las marcas más importantes del país, con estilismos que incluyeron las icónicas remeras de la iniciativa.

Carolina Amoroso, Cami Homs, Allegra Cubero, India Ortega y Rocío Igarzbábal fueron algunas de las famosas que protagonizaron el impactante desfile organizado por Moda Argentina X La Vida, producido y curado por “Los García” –la dupla integrada por Nacho García Rocha y Mariana García Navarro–, con peinados de Cerini y el make up de Gervasio Larrivey con productos AVON.

La pasarela también reunió a figuras como Cecilia “Caramelito” Carrizo, Priscila Crivocapich, Francesca Rivero, Valen Salezzi, Puli de María, las top Rocío Vivas y Alexia Toumekian e influencers como Luciana Ini, Titi Vázquez, Carmen Bustelo, Path Sanchez y Lucila Mollesi.

La noche contó, además, con la presencia de Juliana Gattas –que abrió el evento con dos de sus canciones como solista– y la impecable conducción de Iván de Pineda y Teté Coustarot.

Entre las figuras que se sumaron a la campaña desde la primera fila –protegidas por el equipo de Perrotti Seguridad, como todos nuestros invitados–, estuvieron, entre otras, Nicole Neumann, Anabel Sánchez y Zuzú Coudeu.

Chequearse está de moda

Bajo este lema, la campaña vuelve a poner el foco en la prevención y a invitar a la comunidad a incorporar el chequeo médico como un hábito tan cotidiano como cualquier otro. El dato es contundente: hoy, gracias a los controles médicos y a los hábitos saludables, el 42% de los tumores detectados a tiempo se curan.

Lo nuevo de esta edición

Como cada año, las icónicas remeras “que salvan vidas” están disponibles en tiendas y e-shops de las marcas más importantes del país, y Moda Argentina X LA VIDA se ve y se consigue en toda la Argentina. Esta edición suma una colaboración especial con La Montevideana, que se une a la causa con una propuesta de helados solidarios, y presenta la Agenda X LA VIDA 2027, pensada para acompañar a la comunidad durante todo el año con información clave sobre los controles médicos anuales recomendados y el calendario de vacunación. Ya está disponible en las librerías de todo el país.

Todo lo recaudado a través de la venta de remeras, helados y agendas se destina a la formación médica de especialistas en oncología de la AAOC, a la investigación y a la concientización sobre la prevención en todo el país.

Las voces de la campaña

“Moda Argentina X LA VIDA" es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”, sostuvo Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

“Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. El esfuerzo de todos es la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”, sostuvo Meli Biman, creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo Creativo.

“El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida”, sostuvo el Dr. Matías Chacón (médico oncólogo MN 86697), ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Sobre Moda Argentina X LA VIDA

Moda Argentina X LA VIDA es una iniciativa conjunta entre la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) que, desde 2023, convoca a las principales marcas del país en una misma causa: la prevención y la detección temprana del cáncer.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Carolina Amoroso Camila Homs

Lo más visto