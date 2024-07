Camila Mayan confesó con quién chateaba de madrugada Alexis Mac Allister

"¿Era con ella? (por Ailén Cova)", le preguntaron a Camila Mayan. Y ella aseguró: “Y sí, obvio chicos. Pero bueno, nada, obviamente que a veces termino contando cosas así porque en el programa hablamos de todo. Y para mí mi ex es mi ex, no es una persona famosa y todo”.

Y en cuanto a la compensación económica que le exige a su ex pareja, Camila Mayan argumentó: "Yo nunca le reclamaría nada por cómo se comporto, no me voy a ponerle a dar indicaciones a nadie. En su momento hablé lo que consideré que tenía que hablar y después ya está".

"Si construimos algo juntos no le veo el sentido a que una persona se quede completamente aislada de todo eso", fundamentó su decisión la influencer.

"Construimos algo y aporté todo lo que pude para que eso sea. Mis amigos y mi familia saben el tipo de persona que soy, para mí es incómodo que esto se haga público", se sinceró Camila.

Camila Mayan rompió el silencio y se refirió a la polémica por su demanda contra Alexis Mac Allister

En los últimos trascendió la noticia de que Camila Mayan demandó a Alexis Mac Allister por compensación económica, y esto desató una gran polémica con opiniones muy divididas en las redes sociales.

“Hubo una mediación con la madre de él, porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la Justicia. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero", había comentado Fernanda Iglesias en LAM, América Tv.

la modelo se refirió por primera vez al tema y aseguró: “Es medio raro, pero es eso. No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar que estar, y por eso que esto no es un medio para decir nada ni para conseguir nada. Trato de evitarlo”.

“Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso en este tiempo no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”, agregó.

Por ultimo, Mayan opinó acerca de la ola de criticas que recibió por su accionar y respondió: “Diga lo que diga van a opinar igual, me di cuenta que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuvo y lo que hice”.