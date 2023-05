Cande Lecce dio detalles de cómo es el desempeño de Mauro Icardi en la cama

"A mí en todo momento me dijo que estaba solo. Me decía que estaba en una situación complicada, pero separado y yo decidí creerle. Compartimos los códigos del interior. Hablábamos de cómo estábamos, en un momento me enfermé e hicimos videollamadas", detalló sobre el vínculo que tendría con Icardi.

Ángel de Brito, presente en la conversación, decidió ir más allá y le consultó sobre su intimidad con el futbolista:"¿Cómo es como amante del 1 al 10?", indagó.

"Es un jugador de fútbol... Jugó un buen partido, se podría decir", dijo, sin dudarlo, dando a entender que en su presunto encuentro íntimo las cosas estuvieron más que bien.

Mauro Icardi reveló el verdadero motivo por el cual se enojó por Wanda Nara

Cuando de Wanda Nara y Mauro Icardi se trata, nada es imposible, y cuando todo parecía estar mejor entre los padres de Isabella y Francesca, las cosas se volvieron a complicar, la pareja está separada nuevamente, y el jugador reveló los motivos de su enojo con ella.

El delantero del Gelatasaray abrió la cajita de preguntas en Instagram, y sus seguidores le hicieron una consulta y él, sin dudarlo, reveló el verdadero motivo por el cual se enojó con Wanda Nara.

"Estás separado ??? Qué pasa con tu mujer??", le consultaron y él lo compartió en sus Instagram Stories.

"La única verdad es que me pidió que le pague los pasajes y le dije que NO! De ahí viene el "estoy separada" y todo el circo. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No se coman el verso ni los inventos de las infidelidades", dijo, poniendo un poco de paños fríos a toda la situación aunque lo cierto es que Wanda dice otra cosa. ¿Quién miente?