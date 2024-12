Cantando 2024: una nueva pareja se despidió del certamen

En primer lugar, Florencia Peña dio a conocer el voto secreto que estuvo a cargo de Aníbal Pachano y las parejas que quedaron sentenciadas fueron las de Brenda Di Aloy, Tyago Griffo, Lolo Poggio, Antonio Ríos, y Luisa Albinoni.

Seguido a eso, el jurado salvó a tres parejas y por decisión unánime Marcelo Polino comunicó que quienes pasaron a la siguiente ronda fueron Lolo, Antonio y Tyago.

De esta manera, el mano a mano quedó entre Luisa y Brenda y el jurado por decisión dividida dejó a la actriz en competencia. Así, la hija de Yuyito González se convirtió en la nueva eliminada.

“Agradecerles a todos, a los producción. Se vive una familia de verdad, me llevo amigos y gracias por la oportunidad”, expresó Brenda al despedirse.

Embed

La picantísima final que predijo Brian Lanzelotta para el Cantando 2024

El Cantando 2024 (América) está cerca de la recta final y los participantes comienzan a sentir cada vez más las ganas de estar en la final y convertirse en los próximos campeones del certamen.

En este contexto, este lunes Brian Lanzelotta se presentó nuevamente y la conductora Flor Peña le preguntó si ya tenía un rival en mente en caso de llegar a la instancia más esperada de la competencia.

Si bien su compañera eligió a Pepe Ochoa como candidato, Brian elevó la apuesta y confesó: “A mí me gustaría mi final, por quien me veo y me parece que podría ser una gran final, con Tyago Griffo”.

“Desde el tema artístico me parece que es un gran rival y sería un gran desafío poder competir”, justificó el cantante destacando el talento que demostró su compañero a lo largo del programa.

Cabe destacar, que ambos pasaron por momentos tensos en el certamen y las cosas entre ellos se complicaron aún luego de un fuerte cruce entre Brian y la mamá Tyago, Gladys La Bomba Tucumana.