Carmen Barbieri y Nazarena Vélez cara a cara en LAM, tras la histórica pelea

Al punto que, en el ciclo de América, se gestó un móvil en vivo desde el estreno teatral de Nazarena Vélez con la mamá de Fede Bal, y si bien Carmen decidió no esbozar palabra, Nazarena no se quedó callada.

"Se lo agradezco muchísimo, de todo corazón, más en el momento que está viviendo Barbie. Si no habla más se lo agradezco de verdad", dijo Naza, entre ironía y sinceridad.

Al ser consultada sobre qué pasaría si se cruzan, aseguró: "Yo la saludaría", mientras que Carmen estaba muda. "Voy a hacer de cuenta que ni la veo, que veo la pared, y no estoy siendo irónica", dijo Carmen.

Ángel de Brito, como nunca antes, habló de su vida sentimental y por qué no tiene previsto ser papá

Famoso por saber los más mínimos detalles de las figuras de la farándula, así como por ser el portador de las primicias más jugosas del ambiente artístico y mediático en general, Ángel de Brito sabe cuidar al máximo su vida privada.

Pero esta mañana en su visita a Mañanísima (Ciudad Magazine), el periodista habló como nunca antes de su vida personal en un mano a mano con Carmen Barbieri, quien esta noche le devolverá la gentileza yendo al piso de LAM, donde reveló que no tiene pensado ser padre.

"No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo", confió la figura de América TV al tiempo que aclaró: "A mi pareja tampoco", de modo que no quede duda alguna que se trata de una decisión conjunta. "Me gusta mi vida, así como es, con independencia. Nunca me surgió. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó", agregó con su tranquilidad habitual.

En pareja hace años, Ángel de Brito reveló por primera vez cómo es su vínculo de pareja. "Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos…", admitió el periodista. Y remarcó:"Como me ven en la tele soy más o menos en la vida".

Por último, y como para quede claro, el conductor de LAM admitió sobre su personalidad: "Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo".