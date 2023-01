Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué, tuvo que ser internada de urgencia en España

La joven de 22 años fue atendida en el Hospital Quirónsalud de Barcelona luego de sufrir un cuadro de ansiedad. Según medios locales, la pareja del exfutbolista está superada y se siente acosada en redes sociales por los fanáticos.

Pero no tiene que ver en su totalidad por lo que sucedió tras la canción de Shakira sino que tiene que ver con que encontró pruebas de infidelidad de parte del empresario. Habría estado con una abogada de 20 años, prima de un jugador del Barcelona. Ese habría sido el detonante de su cuadro.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?”, escribió el paparazzi Jordi Martin, quien sigue la familia Piqué-Shakira desde hace años.

Shakira y Piqué

La romántica foto de Gerard Piqué con Clara Chía, tras los rumores de crisis por el tema de Shakira

Hace apenas unos días trascendió que, luego de que Shakira lance su exitoso tema con Bizarrap dedicado a su ex, Gerard Piqué, desató la furia de la novia del ex futbolista, Clara Chía, y estaban atravesando una profunda crisis.

Y no es para menos, ya que en la canción la cantante se desquita no sólo con el padre de sus hijos sino que, explícitamente, también fue contra la joven de 22 años y a ella no le había caído nada bien al punto que, según reveló la prensa española, la modelo se había ido a refugiar a la casa de sus padres.

Lo cierto es que los rumores quedaron atrás luego de que Piqué, por primera vez, publique una foto en su perfil de Instagram con ella, que generó en apenas segundos cientos de comentarios.

Si bien habían sido vistos juntos, el español nunca había subido una foto con ella, un gesto que sin lugar a dudas fue para Shakira.

Si bien algunos fueron apoyándolo, la mayoría apoyaban a la cantante. "Clara-mente paté-tico!", "se nota que lo haces por venganza", "Definitivamente casio no le llega nada al rolex de Shakira", "Clara-mente ridículo" y "Que disfruten mientras dure", fueron algunos de ellos.