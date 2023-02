Claudia Albertario habló de su separación y de Fede Bal: "Él me endulzó el..."

albertario comunicado.jpg

Y sumó: "Yo a Fede lo conozco desde que era chico, siempre hubo una amistad muy linda que, como dije, quizá en determinado instante cruzó una línea. Pero para mí no fue más que un chichoneo. Él me endulzó el oído en un momento en el que yo estaba muy mal. Y bueno, no fue más que eso", aseguró sobre la relación que la une al hijo de Carmen Barbieri.

Sobre la separación de Jerónimo Valdivia, padre de sus hijos Simona y Dante, aseguró que se separó en mayo del año pasado, pero continúan unidos por el bienestar de sus hijos, de catorce y cinco años respectivamente.

"Hay mucho amor entre nosotros y podemos seguir compartiendo un montón de momentos. Entiendo que es así porque ninguno de los dos está en pareja todavía. Y que, quizá, cuando eso pase la relación pueda llegar a cambiar y volverse más distante. Pero la verdad es que tenemos un vínculo hermoso", cerró.

Cinthia Fernández destrozó a Fede Bal por haberle sido infiel a Sofía Aldrey: "El que las hace, las paga"

Al aire en Nosotros a la mañana (El Trece), mientras debatían sobre la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Cinthia Fernández apuntó duro contra el protagonista de Kinky Boots.

"El que las hace, las paga", afirmó la panelista en referencia al hijo de Carmen Barbieri. "Esta piba estuvo en la enfermedad de Fede... y cuando se rompió el brazo”, remarcó.

Cinthia se indignó con el actor porque haber engañado a su pareja. “Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, siguió.

La panelista destrozó al hijo de Carmen. "No se hace esto con la gente que uno quiere. Este chico la debe tener plastificada. No se puede entender la falta de respeto que tuvo con una mujer que estuvo al pie del cañón", enfatizó.

Al finalizar, Cinthia calificó como una "falta de respeto" la conducta de Fede. "Y ella no quiere fama. No necesita nada. Es millonaria. No necesita fama ni plata. Es una falta de respeto”, concluyó.