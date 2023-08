Cómo quedó la relación de Marina Calabró y Jorge Lanata tras la polémica por la salud de Wanda Nara

Recordando esta situación, en A la Tarde (América) hicieron una nota con Marina para que cuente cómo está su relación con Jorge y que fue lo que sintió aquel día. “Te juro por mi viejo que no pasa nada, no hay ningún tipo de roce ni cambió nuestra relación. Tenemos un vínculo súper lindo en lo profesional que siente al aire y se nota. Si fuera de otra forma lo hubieran percibido”, aseguró la periodista.

Fue ahí cuando Cora Debarbieri le consultó por el incómodo episodio en cual se anunció la enfermedad de Wanda Nara y ella relató: "No lo charlamos fuera de micrófono, yo solamente tenía un mensaje de nuestra productora preguntándome cómo quería manejar el tema y le escribí que yo para hablar de la salud de alguien necesito un parte oficial o la palabra de la familia".

"Eso calculo que la productora se lo debe haber comunicado a Lanta, y si le dijo eso.. ¿Para qué incluirte en algo que vos no querías participar?", indagó la panelista.

"Me parece que así como el programa se llama Lanata sin Filtro y él lo maneja de acuerdo a su criterio editorial, él me da la libertad de pararme donde me paré, e incluso de cambiar ideas al aire. Yo le dije 'esta es tu convicción, no es la mía', y sé que él respeta la mía. Es una de las grandes virtudes de la Lanata y una de las cosas más gratificantes de laburar con el, por algo mantuvimos una relación de ocho años", reflexionó Marina.

Wanda Nara salió al cruce de las versiones de demanda a Jorge Lanata tras hablar de su salud

Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi y cuatro de sus cinco hijos, Wanda Nara sigue estando en el ojo de la tormenta mediática nacional. Después de salir a aclarar que no tiene perfiles falsos de Instagram para picantear a sus enemigos, también se despachó en Twitter para referirse a Jorge Lanata, el periodista que le puso nombre a su delicado estado de salud.

Lo cierto es que este jueves desde A la tarde (América TV) analizaron una potente versión que habla por estas horas de la demanda que Nara le iniciaría al conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) a través de su abogada Ana Rosenfeld.

"Demandaría a Jorge Lanata por daños y perjuicios. Lanata habló de un diagnostico, pero ella no tenía confirmado ella. Básicamente, ella dice que la información que dio Lanata le provocó un daño psicológico, a ella y su familia", detallaron en el programa que conduce Karina Mazzocco.

Enterada de la fuerte versión a través de la red social Twitter, a pesar de estar del otro lado del mundo y con varias horas de diferencia, Wanda Nara no dudó en salir a hablar a través de su cuenta @wanditanara.

Así, la morocha recogió la versión y habló sobre el tema para despejar todo tipo de dudas. “Otra mentira más… ¿Qué necesidad de inventarme tantas cosas?”, escribió contundente la conductora de Masterchef, haciendo saber que no tiene intención alguna de llevar a la Justicia al conductor de PPT.