Cristal Grillo rompió el silencio tras ser señalada como amante de Enzo Fernández

Además, se supo que ambos tuvieron una relación entre el 2016 y 2017, y el periodista Gustavo Méndez dio la versión de que ahora Cristal rompió con su actual pareja para volver con el campeón del mundo.

"¿Quién mierd… escribe estas cosas? ¿Y por qué mierd…ponen a mis hijos en todos lados? Estoy re enojada ya!!!”, expresó Grillo junto a una captura de lo que contó Méndez.

A su vez, Pochi de @gossipeame aseguró haber tenido diálogo con la joven y contó: “Bueno pude hablar con Cristal, la ex de Enzo Fernández, me dijo que no tiene nada que ver con esa separación y que con él no tiene comunicación”.

Cristal Grillo

Se supo quién es la mujer por la que Enzo Fernández habría dejado a Valentina Cervantes

Luego de confirmarse la separación del jugador Enzo Fernández y Valentina Cervantes, este jueves Matías Vázquez contó en Socios del Espectáculo (El Trece) quién sería la tercera en discordia por la que el campeón del mundo habría decidió ponerle fin a su relación.

En cuanto a la información que dio el periodista, trata de una joven llamada Cristal Grillo, que sería la amante de Enzo, y que además lo conoce desde hace varios años.

“Esta mujer de Loma Hermosa, en la zona de San Martín, con mucho barrio encima, fue la vecina hot de Enzo Fernández en las viejas épocas cuando él jugaba en Defensa y Justicia, antes de ir a River”, detalló.

A su vez, remarcó: "¿Por qué Cristal está en el ojo de la tormenta? Porque cuando el martes vimos la primicia acá contamos que Cristal había aparecido en las redes sociales publicando fotos con Enzo Fernández de su antigua relación. Es como que te moje la oreja un ex de tu nuevo vínculo”.

“Eran fotos viejas. Cristal y Enzo se conocen muy bien desnudos. ¿Y por qué no subió eso? Bueno, ahí está el punto. Parece que Enzo, cuando llega a la Argentina para jugar partidos amistosos, tendría, vamos a decirlo en potencial, ciertas visitas a Loma Hermosa, zona de San Martín. Cristal repetiría buenos momentos del pasado con Enzo en el presente actual”, aseguró Matías.