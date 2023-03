Dalma Maradona contó como nunca antes cómo fue su infancia en medio de la adicción a la droga de su padre: "Lo vi sufrir"

Dalma y Diego Maradona.jpg

Luego, más distendida la hoy actriz repasó otras anécdotas donde la palabra droga ya sonaba fuerte a su alrededor. "Otro momento que se me viene a la cabeza fue cuando él hizo la nota de la campaña 'Sol sin droga'. Era la primera vez que hablaba abiertamente de cómo empezó a consumir, de cómo era su vida con respecto a la droga. Yo también era muy chica, tenía seis o siete años y le pregunté a mi mamá y a mi papá si yo podía estar presenciando la nota", recordó.

Y continuó recordando que a pesar de la negativa de su mamá, "Mi papá le dijo "sí, cómo no si lo va a leer todo el mundo y va a salir una revista; mi hija perfectamente puede estar al lado mío y escuchando todo. Y fue una nota de tres horas con la Revista Gente en ese momento y yo las tres horas ahí escuchando y tratando de entender".

Embed

Dalma Maradona y su relación con las drogas

"¿Qué es la cocaína para mí? A mi de chica me pasaba que no podía ni escuchar la palabra, me ponía nerviosa, no sabía qué hacer, y ahora no tengo nada más claro que es una situación que yo quiero tener lejos", relató Dalma Maradona en otro tramo de la entrevista y aseguró: "Tiene que ver con mi historia de vida. Yo (a mi papá) lo vi sufrir, lo vi pelear contra eso, con todas sus armas".

Claro que también rememoró el momento en que el futbolista se dio cuenta que había tocado fondo. Estando Diego internado y con los peores pronósticos, Dalma fue quien lo salvó una vez más cuando le pidió "Por favor no te vayas, Gianinna te necesita mucho". Y recordó que "En esa internación él se dio cuenta de que no podía seguir de esa manera, porque se iba a morir".

Dalma y Gianinna con Diego Maradona.jpg

Por último Dalma Nerea contó cómo siente hoy la ausencia de su padre: "Lo extraño todos los días de mi vida. Lo siento también muy presente, en mis hijas, en cosas que a mí me pasan, en el día a día. Yo sé que él está ahí, tengo una conexión muy fuerte con él, y no lo puedo soltar jamás. Más allá de que extraño abrazarlo. Con Gianinna hablamos todo el tiempo eso. Todo el mundo te dice 'bueno, él ahora está mejor' pero yo extraño abrazarlo".