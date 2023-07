Daniela Celis explotó indignada y lanzó una fuerte queja en el stream de Telefe: "¡No vemos la plata!"

"Igual, nosotros no sabemos dónde llega la plata", señaló La Tora. "¿Alguien está contando las donaciones que tuvimos? Es un montón de plata y nosotros no la vemos", cuestionó la morocha, mientras miraba a la producción.

"La plata está en el chat, ¿cómo se saca? Vos que sos streamer, ¿cómo se saca la plata del chat?", siguió, dirigiéndose a Nacho. "Eso va a una cuenta bancaria. No sé qué cuenta bancaría estará asociada", le explicó su ex compañeros de convivencia. "Bueno, no donen más plata", sentenció Daniela.

La furia del Conejo de Gran Hermano: lo dejaron afuera de los Martín Fierro 2023 y explotó indignado

Anoche, Gran Hermano se quedó con el Oro en la entrega de los premios Martín Fierro 2023. El reality de Telefe fue reconocido por APTRA y algunos de los ex participantes subieron a recibir el premio.

Alfa, Daniela Celis, La Tora, Nacho Castañares, Marcos Ginocchio estuvieron en la gala y, cuando se conoció el máximo galardón, tomaron la posta en el atril del escenario montado en el hotel Hilton de Buenos Aires.

Muchos de los ex Gran Hermano no participaron de la gala. El cordobés Alexis Quiroga, El Conejo, fue uno de ellos y no ocultó su enfado.

"Por más que no nos nombraron... acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro, los 20 participantes de esta edición 22/23", escribió, indignado, en su Instagram.

Finalmente, después de unos minutos, el ex novio de Coty borró la publicación. Al parecer, hubo un llamado de atención de parte de las autoridades de Telefe para el ex Gran Hermano.