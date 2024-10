Darío de Gran Hermano se encontró con su "gemelo" Pablo Echarri y le pidió disculpas: el video

En el video, se lo escucha decir al galán al ingresar al teatro: “¿Este espejo nuevo lo pusieron acá?”. Y al ver al ex participante del reality de Telefe exclamó: “¡Ah, sos igual! ¿Vos sos Darío?”.

Embed

Al instante, los dos se señalaron buena onda con sus manos e hicieron el famoso meme de Spider-Man por el impactante parecido que los une.

“Te necesito para un par de cosas, tener a alguien para desdoblarse está bueno”, lanzó Echarri. “Yo te tengo que decir la verdad, vengo facturando algo. Te tengo que pedir disculpas públicamente, lo dije en GH y lo tengo que decir ahora”, reconoció Darío Martínez Corti entre risas.

“Como digo siempre, valoro la comparación con semejante monstruo, que fue algo que me maravilló”, expresó el ex GH. “A mí me levantaron el nivel, abracémonos”, cerró Pablo Echarri.

dario martinez corti con pablo echarri.jpg

Darío Martínez Corti de Gran Hermano aceptó una jugada propuesta laboral: las fotos

Darío Martínez Corti ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 ya promediando el reality y logró llegar hasta las instancias finales logrando un gran cariño por parte del público.

Lo cierto es que el hombre de La Plata mostró en sus redes sociales su nueva faceta como modelo a sus 57 años después de recibir una importante propuesta.

Convocado por la marca Harvey Willys, Darío compartió imágenes de lo que fue la campaña publicitaria donde se puso en la piel de un profesor, vestido de manera muy elegante con indumentaria de la firma que lo contrató.

dario martinez corti modelo.jpg

"Serás lo que debas ser, sino no serás nada", indicó la marca de ropa en la presentación de la campaña. En la primera foto se lo ve a Darío de traje y mirando fijo a cámara con su alumnado detrás. Y en otra en pleno pizarrón explicando algún concepto de manera muy divertida.

El posteo que compartió la marca en cuestión se llenó de comentarios a puro elogio para el ex GH por esta nueva incursión en el mundo del modelaje.

"Tremendo Daro, le quedó de 10 la campaña", "Daro fashionista re mil banco, el que tenía que ser ganador de GH", "Daro Dance, tipazo", "Qué maestro Darío, buen actor, da bien en fotos, re kapo", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo a puro apoyo para Darío Martínez Corti.