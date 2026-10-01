Desde Nacha Guevara a Marcelo Polino: Mafalda Inmersiva se inauguró con la presencia de varios famosos

Mafalda Inmersiva es una Mafalda Inmersiva es una propuesta de entretenimiento que convierte el universo creado por Quino en un recorrido físico e interactivo. Ocupa 1.300 m² distribuidos en 14 salas temáticas, dedicadas a los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira con proyecciones inmersivas de 360° y sonido envolvente, realidad virtual multiusuario, pantallas interactivas, esculturas de los personajes en escala real y música original. Las animaciones 2D se crearon a partir de los trazos y textos originales de Quino.

Los personajes siguen expresándose a través de sus clásicas burbujas escritas, tal como los imaginó su creador. Los más chicos tienen, además, un espacio propio con juegos pensados especialmente para ellos.

El estreno es el resultado de tres años de trabajo de un equipo interdisciplinario liderado por su productor y director general Damián Kirzner, junto a artistas, diseñadores, animadores, escenógrafos, realizadores audiovisuales y desarrolladores tecnológicos de Argentina, España e Inglaterra. La producción cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón (Quino), que acompañaron el proyecto desde sus primeras etapas y estuvieron presentes en el estreno.

“Desde el primer día tuvimos una decisión muy clara: cuidar la obra de Quino, respetarla, no alterarla. Entendimos que su obra es tan genial que nuestra tarea no era cambiarla, sino encontrar una nueva manera de presentarla.” —Damián Kirzner, Director y Productor General.