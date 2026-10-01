A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FOTOS

Desde Nacha Guevara a Marcelo Polino: Mafalda Inmersiva se inauguró con la presencia de varios famosos

Este miércoles 30 de septiembre se realizó en el Centro Cultural Recoleta el estreno mundial de Mafalda Inmersiva, con una presentación oficial que reunió a artistas, referentes de la cultura y medios en la antesala de la apertura al público.

1 oct 2026, 07:50
Desde Nacha Guevara a Marcelo Polino: Mafalda Inmersiva se inauguró con la presencia de varios famosos
Desde Nacha Guevara a Marcelo Polino: Mafalda Inmersiva se inauguró con la presencia de varios famosos
Desde Nacha Guevara a Marcelo Polino: Mafalda Inmersiva se inauguró con la presencia de varios famosos
Desde Nacha Guevara a Marcelo Polino: Mafalda Inmersiva se inauguró con la presencia de varios famosos

La inauguración comenzó con un encuentro en La Capilla del Centro Cultural Recoleta. Damián Kirzner, director y productor general de Mafalda Inmersiva, dio la bienvenida y presentó a Maximiliano Tomas, director del Centro Cultural Recoleta, quien celebró que el espacio se convierta en “la casa de Mafalda” con esta muestra. Luego fue el turno de Guillermo “Guille” Lavado, sobrino de Quino, quien recordó que cuando Damián les presentó por primera vez la propuesta, la familia sintió enseguida que era la indicada.

Para cerrar, Kirzner repasó el camino de tres años que llevó al proyecto hasta su estreno y agradeció especialmente al equipo internacional que lo acompañó en el proceso.

Leé también

El dolor atroz de Connie Ansaldi por una muerte devastadora: "Fue inesperado"

El dolor atroz de Connie Ansaldi por una muerte devastadora: Fue inesperado

Entre los asistentes a la muestra estuvieron los actores Nacha Guevara, Iliana Calabró, Boy Olmi, Carola Reyna, Jean Pierre Noher, Peto Menahem y Gustavo Garzón; los periodistas María Belén Ludueña, Noelia Antonelli, Paula Varela, Pancho Ibáñez y Lola Cordero; los conductores Marcelo Polino y Marcela Baños; los diseñadores Jessica Trosman, Martín Churba, Fabián Zitta, María Cher y Gabriel Lage; el artista plástico Milo Lockett; el ilustrador y caricaturista Miguel Rep; el humorista gráfico Tute; los escritores Juan Sasturain y Santiago Bilinkis; Roberto García Moritán, Fabián Medina Flores, Javier Iturrioz, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra y Nequi Galotti, además de influencers y otros invitados especiales.

Buenos Aires, la ciudad donde nació Mafalda, es el punto de partida de un proyecto concebido desde su origen con proyección internacional. Después de su temporada porteña, iniciará una gira por Europa y América Latina.

Mafalda Inmersiva es una Mafalda Inmersiva es una propuesta de entretenimiento que convierte el universo creado por Quino en un recorrido físico e interactivo. Ocupa 1.300 m² distribuidos en 14 salas temáticas, dedicadas a los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira con proyecciones inmersivas de 360° y sonido envolvente, realidad virtual multiusuario, pantallas interactivas, esculturas de los personajes en escala real y música original. Las animaciones 2D se crearon a partir de los trazos y textos originales de Quino.

Los personajes siguen expresándose a través de sus clásicas burbujas escritas, tal como los imaginó su creador. Los más chicos tienen, además, un espacio propio con juegos pensados especialmente para ellos.

El estreno es el resultado de tres años de trabajo de un equipo interdisciplinario liderado por su productor y director general Damián Kirzner, junto a artistas, diseñadores, animadores, escenógrafos, realizadores audiovisuales y desarrolladores tecnológicos de Argentina, España e Inglaterra. La producción cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón (Quino), que acompañaron el proyecto desde sus primeras etapas y estuvieron presentes en el estreno.

“Desde el primer día tuvimos una decisión muy clara: cuidar la obra de Quino, respetarla, no alterarla. Entendimos que su obra es tan genial que nuestra tarea no era cambiarla, sino encontrar una nueva manera de presentarla.” —Damián Kirzner, Director y Productor General.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nacha Guevara Marcelo Polino

Lo más visto